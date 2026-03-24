האירוע בבאר שבע (אזעקה מוקלטת)
בתיעוד מלחיץ שמתפרסם בשעה האחרונה ברשתות החברתיות נראית אישה, ככל הנראה לא בריאה בנפשה, כשהיא מחזיקה בידיה בזוג סכינים ומאיימת על העוברים ושבים ברחובות באר שבע.
עוברי אורח שאוימו על ידה נשמעים בהקלטה כשהם מזהירים אחרים מפניה, כאשר בשלב מסוים היא אף תופסת אישה אקראית ונראה שבאה לפגוע בה.
מאבטח שעמד במקום אף שלף נשק לעברה, אולם נראה כי חושש לעשות בו שימוש. אזרחים אחרים אמיצים במיוחד ניסו לרדוף אחריה אך ללא הועיל.
בשלב מסוים נשמעת אזעקה ברקע, בשלב זה חייל חרדי לא חמוש ניצל את הרגע, פגע בה בחגורתה והפילה לרצפה - בשיא האזעקה.
