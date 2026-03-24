החייל החרדי - גיבור היום

תיעוד מפחיד: אישה איימה עם זוג סכינים ברחוב כשלפתע נשמעה אזעקה - כך זה הסתיים

אישה, ככל הנראה לא שפויה איימה ברחוב עם זוג סכינים על עוברים ושבים | מספר אזרחים מודאגים ניסו לנטרל אותה כל אחד באמצעיו, כאשר מאבטח אף שלף לעברה נשק, כשלפתע נשמעה אזעקה | כך זה הסתיים | אזהרת צפייה: אזעקה מוקלטת בסרטון (חדשות) 

האירוע בבאר שבע (אזעקה מוקלטת)

בתיעוד מלחיץ שמתפרסם בשעה האחרונה ברשתות החברתיות נראית אישה, ככל הנראה לא בריאה בנפשה, כשהיא מחזיקה בידיה בזוג סכינים ומאיימת על העוברים ושבים ברחובות באר שבע.

עוברי אורח שאוימו על ידה נשמעים בהקלטה כשהם מזהירים אחרים מפניה, כאשר בשלב מסוים היא אף תופסת אישה אקראית ונראה שבאה לפגוע בה.

מאבטח שעמד במקום אף שלף נשק לעברה, אולם נראה כי חושש לעשות בו שימוש. אזרחים אחרים אמיצים במיוחד ניסו לרדוף אחריה אך ללא הועיל.

בשלב מסוים נשמעת אזעקה ברקע, בשלב זה חייל חרדי לא חמוש ניצל את הרגע, פגע בה בחגורתה והפילה לרצפה - בשיא האזעקה.

צפו בתיעוד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

4
מחלה נפשית ארורה שיותר גרועה מסרטן ..... צריך לדון אותה לכף זכות היא לא בריאה בנפשה.
שינדלר
3
למי זה טוב לראות את הכל? ואם זו הייתה קרובת משפחה שלכם?? ואם היא נפגע מהמלחמה בצורה הזו?? מחלת נפש בדיוק כמו מחלה בגוף, לא הייתם מפרסמים תיעוד של חולה סופני...
עם ישראל
2
אנשים משןגעים שילכו לבית משוגעים
נעמי הכלה המהוללההה
1
וואוו וואוו איזה אנשים גיבורים , לא עוזבים גם כשיש אזעקה ברקע כל הכבוד להם וגם לחייל החרדי אלוףףףף לא ויתר!!!!
יסכה
אבל שים לב החיל נתן לה מכה אם החוט של הרובה וזה היה כ''כ חזק עד כדי כך שהיא נפלה על הקרקע
רררר
זה כמו שנותנים זריקה לילד- זה מכאיב לו -אבל זה לטובתו! הוא היה חייב לעשות את זה כדי להציל את כולם! היא מסכנת חיים!!
רובי
אתה יהודי רחמן מידי
אבי

