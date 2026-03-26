אוגדה 162 מתכוננת לכניסה קרקעית

ברקע ההסלמה מצד חיזבאללה, הלחימה בדרום לבנון מתרחבת, כאשר חיילי צה"ל מעמיקים לתוך שטח לבנון במטרה להסיר את האיום מעל ישובי הצפון המטווחים.

מפקד אוגדה 162 פנה ללוחמיו ברשת הקשר רגע לפני הכניסה: ״מאחורינו יש יישובים שלמים שמביטים קדימה ומאמינים בכם, משפחות שיודעות שיש מי שיגן, שיש מי שעומד בינם לבין האיום, שיש מי שנלחם בשבילם, זו הגנה על הבית, האויב יפגוש את אוגדה 162 שהגיעה כדי לנצח. צאו להתקפה!". צפו בתיעוד מהכנות הכניסה לשטח לבנון - ופקודת הכניסה ברשת הקשר.