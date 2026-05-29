( צילום: מתוך X )

טיל ה"ניו גלן" של חברת החלל בלו אוריג'ין התפוצץ הלילה (בין חמישי לשישי) על מתקן השיגור בבסיס החלל קייפ קנוורל שבפלורידה. הפיצוץ קרה סביב השעה 4:00 לפנות בוקר שעון ישראל (21:00 שעון החוף המזרחי בארצות הברית).

האירוע צולם בשידור חי בערוץ היוטיוב "NASASpaceflight" שעוקב אחרי שיגורים. בסרטון רואים את הטיל הענק נדלק על מתקן השיגור, ותוך שניות הופך לכדור אש גדול ששולח עשן ולהבות לאוויר. הפיצוץ קרה במהלך "ניסוי הצתה חמה". בניסוי מסוג זה מפעילים את מנועי הטיל בעוצמה מלאה בזמן שהטיל עצמו עדיין מחובר לקרקע ולא ממריא לחלל. חברת בלו אוריג'ין אישרה את פרטי המקרה וקראה לו "אנומליה" - מילה שחברות חלל משתמשות בה כדי לתאר כישלון או פיצוץ. החברה פרסמה הודעה ברשת החברתית X ומסרה כי כל אנשי הצוות נמצאו בריאים ושלמים ואף אחד לא נפגע. רשות התעופה האמריקנית (FAA) הודיעה שהיא מכירה את האירוע, הדגישה שהוא לא היווה סכנה למטוסים באזור, וכמקובל במקרים כאלה היא צפויה לפתוח בחקירה. הזיה מוחלטת: אישה בלי יד קיבלה דוח על שימוש בטלפון בנהיגה אריה רוזן | 28.05.26 מייסד החברה, ג'ף בזוס, שמאמין בהתקדמות צעד אחר צעד, הגיב בחשבון ה-X שלו וכתב שמוקדם מדי לדעת מה בדיוק גרם לתקלה בטיל. למרות הכישלון, הוא כתב באופטימיות: "זה יום קשה מאוד, אבל אנחנו נבנה מחדש את מה שצריך ונחזור לטוס. זה שווה את זה".

- צילום: מתוך X | צילום: צילום: מתוך X 10 10 0:00 / 0:29

השמדת הטיל היא עיכוב גדול עבור פרויקט החלל של בזוס, שניסה לסגור את הפער מול חברת SpaceX של אילון מאסק. בלו אוריג'ין השקיעה כעשר שנים ומיליארדי דולרים בפיתוח הטיל הזה.

מדובר בטיל גדול מאוד בגובה של 29 קומות, שהחלק הראשון שלו מיועד לשימוש רב-פעמי. הוא חזק פי שניים מטיל ה"פלקון 9" של SpaceX, ונועד להתחרות בו ובחללית ה"סטארשיפ" של מאסק.

התחרות בין שני האנשים העשירים הפכה לקשה מאוד בשנים האחרונות, כשהם נלחמים על חוזים גדולים מול נאס"א להנחתת אנשים על הירח.

אילון מאסק לא פספס את ההזדמנות להגיב על הכישלון של המתחרה שלו. הוא הגיב בציניות לסרטון הפיצוץ ברשת X וכתב: "מצער מאוד. טילים זה עסק קשה".

הטיל שהתפוצץ, שטיסתו הראשונה תוכננה לינואר 2025, מיועד לשאת משקל כבד של 45 טונות למסלול סביב כדור הארץ, וכן להגיע לירח ולכוכבים אחרים. הטיל שהתפוצץ היה אמור לשגר בזמן הקרוב לווייני אינטרנט של חברת אמזון.

האירוע גורם לדאגה גם בסוכנות החלל האמריקנית. רק השבוע קיבלה בלו אוריג'ין חוזה גדול מנאס"א בשווי 188 מיליון דולר להנחתת רכבי שטח על הירח. מנהל נאס"א מסר שהם ישתפו פעולה בחקירת הפיצוץ ויבדקו איך העיכוב ישפיע על תוכנית "ארטמיס" לבניית בסיס על הירח.