כיכר השבת
לפחות 12 זירות

הדרום מטווח - עשן מיתמר מעל בירת הדרום | תיעוד: כך נראית זירת הנפילה בבאר שבע 

מבאר שבע מגיעים הדיווחים על מספר זירות נפילה בעקבות המטח ששוגר בשעה האחרונה, לאחר המטח הקודם שהבעיר מפעל בנאות חובב | תיעוד (חדשות) 

אחת הזירות בעיר הדרומית (צילום: לפי סעיף 27א)

לאחר השיגורים האחרונים אחר הצהריים (ראשון) לאזור הדרום בדגש על העיר באר שבע, כוחות ההצלה יצאו למספר מוקדים בהם התקבלו קריאות.

לפי הדיווחים השונים, הוכרז על לפחות 12 זירות בהם נפלו שברי יירוט או טילי מצרר. למרבה הנס, נראה כי אין נפגעים במטח האחרון.

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר דרום הארץ: בגזרת באר שבע, צוותי מד"א מטפלים במקום במספר נפגעי חרדה, וממשיכים לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים. עדכון בהמשך במידת הצורך".

לפי הדיווחים, לפחות מבנה אחד נפגע מפגיעה ישירה, בעוד דיווחים אחרים העלו אודות נפילה בסמוך לאיצטדיון כדורגל.

הירי לעבר באר שבע מתרחש שעות ספורות לאחר השיגור הקודם לדרום שהביא לפגיעה במפעל בנאות חובב, שם הוכרז על אירוע חומרים מסוכנים בעקבות חשד לדליפה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

