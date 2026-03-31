הפנטגון פרס ביממה האחרונה שני מטוסי לוחמה אלקטרונית מתקדמים מדגם EA-37B Compass Call במזרח התיכון. מדובר בפעם הראשונה שבה נעשה שימוש מבצעי בכלי טיס אלו מאז שנכנסו לשירות בשנת 2024. המטוסים עשו את דרכם מבסיס חיל אוויר בקנדה לעבר בסיס ביניים של נאט"ו באירופה, ומשם המשיכו ליעדם הסופי באזור.

מערכת ה-EA-37B מוגדרת כפלטפורמת תקיפה אלקטרונית מוטסת המיועדת לכיסוי שטח נרחב. יכולותיה כוללות מניעה ושיבוש של מערכות תקשורת, רשתות מידע, מערכות ניווט ומכ"מים להתרעה מוקדמת. המטוס פועל נגד כל מרכיב צבאי של היריב הנשלט על ידי גלי רדיו, ובכך הוא מאפשר פגיעה משמעותית ביכולת הפיקוד והשליטה של כוחות האויב בזמן לחימה.

פרשנים צבאיים מעריכים כי פריסת המטוסים נועדה לתמוך בפעולות מבצעיות נגד איראן. על פי ההערכות, המשימה עשויה לכלול סיוע לפעולה קרקעית כלשהי, שבה נדרש שיבוש יעיל של אמצעי המעקב והניווט של הצד השני. אם הפעילות תאושר רשמית, היא תירשם כמשימה הקרבית הראשונה בהיסטוריה של דגם זה.

המהלך מחזק את היכולת של ארה"ב להתמודד עם פעולה קרקעית אפקטיבית בשדה הקרב האיראני, לראשונה מזה מלחמת עיראק-אפגניסטן.