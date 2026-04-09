מתחת לפני השטח: האיום הממשי שישנה את פני המזרח התיכון

בפרק התשיעי של תוכנית החדשות "אח'באר כיכר", חשפו המגישים משה אריה וחיים שגב תמונה מדאיגה של התעצמות ארגוני הטרור בדרום סוריה, הרחק מעין הציבור בישראל העסוקה במתיחות מול איראן. בראיון מיוחד עם *מאלכ אבו אלחיר*, ראש מפלגת "המציאות הסורית", נחשף המנגנון שמאחורי הפגנות הזעם בדרעא והזחילה לעבר הגבול הישראלי.

חשיפת השמות: מי מנהל את "חמאס הסורית"?

על פי המידע שנחשף בתוכנית, בדרום דמשק ובדרעא פועל "חדר מבצעים" שמטרתו גיוס והכשרה של לוחמים עבור "חמאס הסורית", בתיאום ישיר עם המודיעין הטורקי. אבו אלחיר חשף בשידור את השמות המרכזיים המפעילים את המנגנון על הקרקע:

עבד א-רחמן חוסיין אל-פטין (המכונה אבו חוסיין א-לירדוני): מפקד חטיבה 90 במשמר הנשיאותי של אל-גולאני. מדובר באזרח ירדני שנשבע אמונים לדאעש בעבר, עבר לג'בהת א-נוסרה, וכיום הוא האיש שמוביל את חדר המבצעים של חמאס בסוריה.

מוחמד מחמוד (המכונה אבו אל-נור הפלסטיני): מנהיג בחמאס ובכיר במנגנון הביטחון הכללי הסורי. הוא מוגדר כמשפיע האמיתי על ארגון תאי חמאס בתוך סוריה וכמבריח נשק מרכזי מעיראק לחיזבאללה בלבנון.

מחמוד אחמד א-נאטור ומוחמד א-סלאמאת: דמויות מפתח נוספות בחדר המבצעים המניעות את ההסתה בדרעא.

הברית הבלתי קדושה בין הזרם הסוני לשיעי

במהלך הראיון הועלתה נקודה מטלטלת: למרות העוינות ההיסטורית בין הסונים לשיעים, קיים תיאום הדוק בין חמאס לחיזבאללה בחסות הממשלה הסורית והמודיעין הטורקי. "התיאום הזה קיים מלפני ה-7 באוקטובר ועל בסיסו חיזבאללה הקים את יחידותיו נגד ישראל", ציין אבו אלחיר. הוא הזהיר כי הדיבורים על שיתוף פעולה בין ישראל לצבא סוריה נגד חיזבאללה הם "תרמית", שכן בפועל נשלח סיוע צבאי לארגון הלבנוני.

סווידא תחת מצור: הקוץ בגרונם של הג'יהאדיסטים"

התוכנית שמה דגש מיוחד על גורלם של הדרוזים בסווידא. נחשף כי המחוז נמצא תחת מצור כלכלי כבד וניסיונות חוזרים לדיכוי אלים מצד שלטון אל-גולאני וארגונים קיצוניים. אבו אלחיר תיאר זאת כ"מלחמת קיום" של המיעוטים (דרוזים, נוצרים ועלווים) מול האסלאם הקיצוני המאוחד בעוינותו אליהם וליהודים.

בתגובה למצב, קראו המגישים והאורח לממשלת ישראל לשקול ברצינות הקמת *אזור חיץ* בדרום סוריה ופתיחת מעבר ישיר לסווידא. זאת כדי למנוע את המשך התפשטות הטרור ואימון ילדים לביצוע פעולות התאבדות, כפי שנראה בסרטונים מדאיגים מהאזור.

"צא מהסרט": המסר החריף לשחקן הטורקי

בסיום החלק המדיני, התפנו המגישים משה אריה וחיים שגב להגיב לשחקן הטורקי "קאדיר", שתקף את השר בן גביר על רקע חוק עונש מוות למחבלים. "תמשיך לעשות סדרות טורקיות, המציאות איננה סדרה", אמר חיים שגב. משה אריה הוסיף בטורקית ובערבית: "תתעורר מחלומך וצא מהסרט שלך. הכלבים נובחים והשיירה עוברת".

פינה תורנית: מיהו המנהיג האמיתי?

לפני סיום התוכנית, שיתף משה אריה תובנה מפרשת השבוע: המנהיג האמיתי אינו זה שרץ אחרי התפקיד, אלא זה שירא מהאחריות ופועל בצניעות לשרת את הציבור. "כשמנהיג יודע שהתפקיד הוא לשרת את האנשים מכל הלב – הוא מצליח ומביא ברכה לחברה", סיכם.

