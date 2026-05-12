ועדת האתיקה של הכנסת החליטה להרחיק את חברת הכנסת נעמה לזימי למשך יומיים מישיבות המליאה והוועדות. ההחלטה התקבלה בעקבות בחינת התנהלותה של חברת הכנסת במהלך הפגנה שבה השתתפה.

​כמו כן, קבעה הוועדה כי לזימי תישא באחריות על התבטאות של יועצה הפרלמנטרי ברשתות החברתיות. הדוח שהונח היום על שולחן הכנסת מגדיר את פעולותיה של לזימי במהלך המחאה כהפרה של כללי האתיקה.

על פי החלטת ועדת האתיקה, פירוט התנהגותה של חברת הכנסת נעמה לזימי מתייחס להשתתפותה בהפגנה שנערכה בתל אביב. במוקד ההחלטה עמד תיעוד שבו נראתה חברת הכנסת כשהיא נוטלת קרש עץ ומניחה אותו בתוך מדורה שהבעירו המפגינים בנתיבי איילון, וכן השתתפותה בחסימת הכביש.

​הוועדה קבעה כי למרות חסינותם של חברי הכנסת וחופש המחאה, פעולות אלו חרגו מהתנהגות הולמת. בנימוקי הוועדה נכתב כי הבערת אש וחסימת צירים הן עבירות על החוק שאינן חוסות תחת חסינות מהותית, וכי במעשיה אלו לזימי "נטלה חלק פעיל בפעולה בלתי חוקית" ופגעה באמון הציבור בכנסת.

​סנקציה משמעותית נוספת הוטלה על סגן יו"ר הכנסת, ניסים ואטורי מהליכוד שהורחק מהמשכן לחמישה ימים וספג נזיפה חמורה. ואטורי נמצא אחראי לשימוש שלא כדין ברישיון קבלנות ולקידום אירוע ספורט למטרות רווח.

​הוועדה מתחה ביקורת על ואטורי גם בשל הענקת תעודת הוקרה בשם הכנסת לזמר אייל גולן ובגין התבטאות כלפי חברת כנסת אחרת. חבר הכנסת משה סעדה נענש אף הוא בנזיפה חמורה ובשלילת זכות הדיבור בוועדות לשלושה ימים.

​הענישה נגד סעדה הגיעה בעקבות חמש קובלנות שעסקו בהתבטאויותיו בתקשורת בנוגע לאוכלוסיית עזה וניצול סמכותו מול עובד ציבור. במקביל, השר שלמה קרעי ספג הערה בגין התנהגות יועציו, בהחלטה תקדימית המטילה אחריות על השרים.

​השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת לימור סון הר מלך קיבלו הערה על התנהלות שעלולה להיתפס כקידום גורם מסחרי. הוועדה סיכמה בדוח גם את נושא ההיעדרויות של נבחרי הציבור, תוך הטלת סנקציות על שרים שחרגו מהמכסה המותרת.

חברת הכנסת נעמה לזימי הגיבה על החלטת ועדת האתיקה:

״בכל יום הייתי בוחרת מחדש להיאבק על הצלת האחים והאחיות שלנו שהיו בשבי מפלצות החמאס.

אם הדרך של ועדת האתיקה היא להעניש אותי על מעשיי אני מקבלת את העונש בגאווה ובראש מורם.

המחויבות הראשונה והעליונה שלי הייתה למשפחות החטופים ולמאבק על חייהם של מי שהוקרבו על ידי ממשלת ה-7.10.

שום נזיפה או הרחקה לא תשנה את היות המאבק הזה החשוב ביותר שידעה המדינה.

אמשיך להיאבק בכל מקום, לחצוץ בגופי בין האזרחים המודאגים למשטרה האלימה בכנסת וברחובות למען קדושת החיים, הצדק ועתיד המדינה, ללא מורא מהתנכלויות או משטרה פוליטית.

עוד נביא את הימים האחרים.״