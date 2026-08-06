לאחר שח”כ דן אילוז הודיע היום (חמישי) כי יתפטר מהכנסת בימים הקרובים, בעקבות הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו, צפוי להיכנס במקומו שבתאי קטש, יו”ר המועצה הדתית בלוד והנציג החרדי הבא ברשימת הליכוד.

בראיון ראשון ל״כיכר השבת״, מתייחס קטש לכניסתו הצפויה למשכן הכנסת, ומצהיר כי בכוונתו להיות קולו של הציבור החרדי בתוך תנועת הליכוד.

“הליכוד היא מפלגת עם, וגם למגזר החרדי יש מה לומר בתוך הליכוד. אני יכול לייצג את הדת לא פחות מהנציגים האחרים”, אומר קטש. לדבריו, “אנחנו צריכים לראות איך מחברים ולא איך מפלגים. הכנסת הנוכחית נכשלה מספר פעמים כמו הרפורמה המשפטית, וזה רק העמיק את הקרע בעם”.

שליח של הרבי

קטש, המשתייך לחסידות חב”ד, מספר כי תפיסת עולמו הציבורית נשענת על דרכו של הרבי מליובאוויטש.

“הרבי התווה אותנו לאחדות. השליחות של חסידי חב”ד היא להגיע לכל יהודי, בלי לבדוק מאיזה מגזר הוא מגיע. גם בכנסת אני רואה שליחות - לחבר בין חלקי העם ולא להעמיק את המחלוקות.”

“מי שלא לומד - חייב להתגייס”

בסוגיית חוק גיוס בני הישיבות מציג קטש עמדה ברורה. “כל מי שלא לומד חייב להתגייס. יש רגל אחת שהיא תורת ישראל, ויש רגל שנייה שהיא שמירת עם ישראל באמצעות צה”ל. מי שלומד תורה צריך להישאר בישיבה.”

עם זאת, הוא מדגיש כי המדינה מחויבת לשמור על אורח חייהם של המתגייסים החרדים.

“צריך לדאוג שמי שנכנס לצבא יישאר חרדי. הלוואי שכל החילונים גם ילמדו תורה וגם יעשו צבא.”

אדלשטיין צריך להחזיר את המנדט

קטש התייחס גם לעזיבתו של דן אילוז את הליכוד ואמר כי למרות חילוקי הדעות ביניהם, הוא מעריך את החלטתו להתפטר מהכנסת.

“דן אילוז הודיע שיתפטר מהכנסת לאחר שעזב את הליכוד, וכך ראוי לנהוג.”

בהמשך קרא גם ליו”ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, ח״כ יולי אדלשטיין, לעשות צעד דומה.

“אם יולי אדלשטיין בוחר להקים מפלגה חדשה, גם הוא צריך להתפטר מהכנסת ולהחזיר את המנדט לליכוד. המנדט שייך לבוחרי הליכוד ולא לחבר הכנסת באופן אישי.”

״כיכר השבת״ מציין כי אם אדלשטיין אכן יתפטר, הבא בתור ברשימת הליכוד הוא ארז תדמור.

מהמועצה הדתית בלוד למשכן הכנסת

בשנים האחרונות מכהן קטש כיו”ר המועצה הדתית בלוד. לדבריו, בתקופת כהונתו הוביל שורת שינויים משמעותיים בשירותי הדת בעיר, ובהם שדרוג מערך בתי העלמין והשירותים הדתיים הניתנים לתושבים.

“יש לי מספיק ניסיון וקרדיט לעשות דברים. אני יודע לחבר בין אנשים, וזה מה שאני מתכוון לעשות גם בכנסת”, הוא אומר.