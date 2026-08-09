רשויות החוק בספרד החלו ליישם ביקורת גבולות הדוקה על המגיעים מאיטליה, ובדקו כ-200 נוסעים בשישה מנמלי התעופה הגדולים במדינה במהלך היום הראשון להחזרת הפיקוח. המהלך הספרדי מגיע על רקע עימות דיפלומטי חריף בין מדריד לרומא בסוגיית ההגירה הבלתי חוקית.

החלטת משרד הפנים הספרדי להטיל פיקוח על טיסות וספינות מאיטליה תישאר בתוקף עד 7 בספטמבר 2026. הצעד התקבל לאחר שאיטליה השעתה באופן חד-צדדי את הסכם שנגן מול ספרד החל מ-1 באוגוסט 2026, והודיעה כי תמשיך בביקורת הגבולות לפחות עד 15 באוגוסט 2026.

מדובר במהלך דרמטי הנוגד את הסכם שנגן, שקובע כי יתאפשר מעבר חופשי של אזרחי האיחוד האירופי בין המדינות.

שר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני התייחס למתיחות בריאיון לעיתון קוריירה דלה סרה ואמר כי "אנו מקווים שנוכל לבטל את ההשעיה בקרוב, ברגע שלא יהיה עוד כל סיכון". באיטליה הבהירו כי הבדיקות מיועדות בעיקר לאזרחים שאינם חברי האיחוד האירופי המגיעים מספרד.

ההסלמה בין המדינות החלה בעקבות גל הגירה המוני של כ-72,000 בני אדם למובלעת הספרדית סאוטה בצפון אפריקה ב-30 ביולי 2026. בעקבות האירוע החליטה רומא לפעול באופן עצמאי, דבר הוביל לתגובה נגדית מצד הממשל במדריד.

במסגרת הפיקוח שהופעל בסוף השבוע, פקדי המשטרה הלאומית של ספרד תחקרו 199 נוסעים ב-12 טיסות שונות שהגיעו מאיטליה. הבדיקות נערכו בנמלי התעופה במדריד, ברצלונה, סביליה, בילבאו, אליקנטה וולנסיה.