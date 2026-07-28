האם אנו רואים לנגד עינינו את דברי חז״ל על פרס באחרית הימים?

בשנים האחרונות, וביתר שאת באירועים האחרונים, מתעוררת שאלה מרתקת: האם המציאות המתרחשת לנגד עינינו מקבילה באופן יוצא דופן לתיאור חז״ל על פרס, מלך ערבי ורומי בתקופה שבה מתקרבת הגאולה?

אין כאן ניסיון לקבוע בוודאות שאנו יודעים את חשבונות שמים או את מועד הגאולה. אולם כאשר מעמידים את המקורות זה לצד זה ומשווים אותם למציאות, קשה להתעלם מצירוף הפרטים המיוחד.

המקור הראשון: פסיקתא רבתי

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בפסיקתא רבתי, פרשה ל״ו, מובאים דברי רבי יצחק:

«"אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערביא, והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם, ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נלך ולהיכן נבוא? ואומר להם: בניי, אל תתייראו. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכיות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכיות אחריה."»

ובהמשך:

«"שנו רבותינו: בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על הגג של בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר להם: ענוים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח עליכם, שנאמר: קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח."»

זהו נוסח משמעותי במיוחד, משום שהוא אומר במפורש:

"והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם."

במקור המקביל בילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תצ״ט, מופיע בדפוסים הרווחים נוסח: "והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם". כלומר יש לפנינו חילוף נוסח חשוב: אדום / ארם.

המקור השני: פרס ורומי — מסכת יומא י ע״א

הגמרא במסכת יומא עוסקת במפורש בשאלה מה יהיה בין פרס לרומי:

«"אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי: עתידה רומי שתפול ביד פרס..."»

ובהמשך:

«"אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: עתידה רומי שתפול ביד פרס, קל וחומר: ומה מקדש ראשון שבנאוהו בני שם והחריבוהו כשדיים, נפלו כשדיים ביד פרסיים; מקדש שני שבנאוהו פרסיים והחריבוהו רומיים, אינו דין שיפלו רומיים ביד פרסיים?"»

אולם רב אומר להפך:

«"אמר רב: עתידה פרס שתפול ביד רומי."»

רב כהנא ורב אסי מקשים עליו כיצד הבונים יפלו בידי המחריבים, ורב משיב:

«"אין, גזירת מלך היא."»

ובנוסח האחר:

«"אינהו נמי הא קא סתרי בי כנישתא."»

ואז מגיע פרט חשוב במיוחד:

«"תניא נמי הכי: עתידה פרס שתפול ביד רומי. חדא דסתרי בי כנישתא, ועוד גזירת מלך הוא שיפלו בונין ביד סותרין."»

ומיד ממשיכה הגמרא:

«"דאמר רב יהודה אמר רב: אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים, שנאמר: לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל."»

כלומר, בסוגיה עצמה אנו מוצאים רצף רעיוני בולט:

פרס נופלת ביד רומי → רומי מתפשטת בכל העולם → בן דוד בא.

אמנם קיימת בגמרא גם הדעה ההפוכה — שרומי תיפול ביד פרס — אך לדעת רב מובאת מיד סיוע מברייתא בלשון "תניא נמי הכי".

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חמש הקבלות למציאות הנוכחית

כאשר קוראים את דברי חז״ל ומעמידים אותם מול המציאות של ימינו, אפשר להצביע על חמש נקודות שקשה להתעלם מן הצירוף שלהן.

1. "מלך פרס"

הזיהוי של פרס עם איראן הוא הפשוט ביותר מבחינה היסטורית. המדינה המכונה כיום איראן היא ליבת הארץ ההיסטורית שנודעה במשך דורות כפרס.

לכן הביטוי "מלך פרס" מקבל בעולם המודרני משמעות טבעית מאוד בהקשר האיראני.

2. "מלך פרס מתגרה במלך ערביא"

במזרח התיכון של ימינו קיימות ממש ממלכות ערביות — ובראשן סעודיה, וכן בחריין.

אין צורך לפרש את הביטוי "מלך ערבי" באופן סמלי בלבד: גם כיום קיים מלך העומד בראש ממלכה ערבית.

כאשר איראן נמצאת בעימות אזורי עם מדינות ערב והמפרץ, קשה שלא לראות את הדמיון למילים:

"מלך פרס מתגרה במלך ערביא."

3. "והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם"

כאן נוסח הפסיקתא רבתי נעשה מעניין במיוחד.

אם הולכים בעקבות המסורת הפרשנית המקשרת את אדום ורומי לעולם המערבי, ניתן להבין את התיאור כממלכה ערבית הפונה אל הכוח המערבי כדי לקבל עצה, תמיכה וסיוע מול פרס.

במציאות המודרנית, מדינות המפרץ מקיימות קשרים ביטחוניים ואסטרטגיים הדוקים עם ארצות הברית והמערב.

אין בכך הוכחה שהפסיקתא מתארת דווקא את זמננו, אבל ההקבלה בולטת.

4. "וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים"

אולי זהו אחד הפרטים החריגים ביותר.

בעולם העתיק מלחמה גדולה בפרס יכלה לזעזע אימפריות ואזורים עצומים. אבל בעולם המחובר של ימינו, אירוע במפרץ הפרסי יכול בתוך זמן קצר להשפיע על מדינות בכל קצוות העולם:

אנרגיה, נפט וגז;

מצר הורמוז ונתיבי ספנות;

מחירי סחורות;

שווקים פיננסיים;

תעופה בינלאומית;

מסחר וביטחון.

לכן הביטוי "כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים" יכול כיום לקבל משמעות גלובלית מוחשית במיוחד.

5. פרס מול רומי

כאן מתחברת הפסיקתא לסוגיית הגמרא ביומא.

אם מקבלים את המסורת הפרשנית שלפיה מלכות רומי מתגלגלת בעולם המערבי, הרי שבדורנו אין מעצמה מערבית בעלת השפעה עולמית המשתווה לארצות הברית.

השפעתה מגיעה כמעט לכל מקום בעולם באמצעות הכלכלה והדולר, טכנולוגיה ו-AI, מערכות פיננסיות, כוח צבאי, בריתות, חברות בינלאומיות, תוכנה, תקשורת ותרבות.

ומכאן נוצרת אפשרות פרשנית מעניינת ביותר:

אם פרס = איראן,

ואם רומי = הכוח המערבי שהמרכז שלו כיום בארצות הברית,

אפשר לקרוא את דברי רב:

"עתידה פרס שתפול ביד רומי"

כשלב שקודם לדבריו האחרים:

"אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים."

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הצירוף המלא

כאשר מציבים את הדברים ברצף, מתקבלת תמונה מעניינת:

פרס קיימת ומזוהה היטב → פרס מתעמתת עם ממלכות ערביות → המלך הערבי פונה לאדום → העימות גורם טלטלה החורגת הרבה מעבר לאזור → פרס עומדת מול הכוח המזוהה עם רומי → ולפי שיטת רב, לבסוף פרס נופלת ביד רומי → לאחר מכן מתואר שלב שבו מלכות רומי מתפשטת בכל העולם → בן דוד.

הנקודה החשובה אינה שכל פרט בפני עצמו חסר תקדים.

בהיסטוריה כבר היו מלחמות בין פרס לרומי; היו גם עימותים בין הפרסים לערבים.

החריג הוא צירוף כל המרכיבים יחד בצורה שיכולה להתאים למערכת העולמית המודרנית: פרס, ממלכה ערבית, אדום/מערב, טלטלה בעלת השלכות גלובליות, ועימות עם הכוח המערבי המרכזי.

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האם אפשר לומר שזה בוודאות מה שחז״ל התכוונו אליו?

לא.

חז״ל לא כתבו "איראן", "סעודיה" או "ארצות הברית", ואין לנו אפשרות לקבוע בוודאות שאירוע מסוים בשנת 2026 הוא האירוע שעליו דיבר רבי יצחק.

גם הביטוי "שתפשוט מלכות רומי בכל העולם כולו" דורש פירוש: האם מדובר בשלטון מדיני ישיר, בעליונות צבאית, או בהגמוניה והשפעה עולמית?

אבל לצד הזהירות הזאת, גם אין צורך להתעלם מהדמיון.

כאשר חמישה מרכיבים שונים מופיעים יחד:

פרס.

מלך ערבי.

פנייה לאדום.

טלטלה של אומות העולם.

פרס מול רומי.

ולצדם סוגיית הגמרא המקשרת את נפילת פרס ביד רומי, את התפשטות רומי בעולם, ואת ביאת בן דוד — יש בהחלט מקום לומר שלפנינו הקבלה יוצאת דופן, הראויה ללימוד ולהתבוננות.

ואולי דווקא בתוך חוסר הוודאות, ראוי לזכור את המסר המרכזי של המדרש עצמו.

המדרש אינו מסתיים בפחד מפני פרס או מפני המלחמות.

הוא מסתיים במילים:

«"בניי, אל תתייראו... מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם."»

ובהמשך:

«"ענוים, הגיע זמן גאולתכם."»

איננו יודעים אם האירועים של ימינו הם אכן האירועים שאליהם התכוונו חז״ל.

אבל הדמיון בין הדברים בהחלט מעורר מחשבה — ובעיקר מזכיר שהמסר שחז״ל ביקשו להעביר בתוך הטלטלה אינו ייאוש ופחד, אלא אמונה ותקווה לגאולה.

מקורות: פסיקתא רבתי, פרשה ל״ו; ילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תצ״ט; תלמוד בבלי, יומא י ע״א.