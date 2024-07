בדיחת קרש עתיקה ומזוקנת מספרת על אדם שנכנס לחנות לממכר תוכים מדברים. בחלון הראווה הוא ראה תוכי אדום חזה בעל כרבולת מתנשאת שעולה 100 דולר ולידו תווית עם הסבר - התוכי יודע לומר את כל התנ"ך בע"פ. מעניין, אומר לעצמו הלקוח וממשיך לסייר בנחת בחנות. עינו צדו תוכי לבן ואצילי למראה השווה על פי המחירון 500 דולר. לצד הכיתוב "התוכי יודע ששה סדרי משנה בע"פ" חזק ביותר! מסנן הלקוח, זה רק הולך ומשתבח. בוא נמשיך. והנה תוכי יפה תואר עליז וצבעוני בעלות של 1000 דולר...."התוכי יודע ש"ס בבלי בע"פ".

אך אולי נפתח את הנושא דווקא בשאלה: מדוע באמת חיות לא יכולת לדבר?

התשובה לשאלה הזו כמו הרבה שאלות היא 'אנחנו לא יודעים בדיוק'. הגישה למוחם והלך הרוח של חיות לא ממש ניגש לנו כדי שנוכל לקבוע מסמרות ולטעון לגבי היכולות הקוגניטיביות שלהם. ניתן לומר שיש להם אותן רגשות זהים לאלה של בני אדם אך אין להם את היכולת המנטלית לבטא את זה בשפה ומילים. ומתנהגים בגדול כמו אדם אילם.

האפשרות האחרת היא שהם באמת מוגבלים בכל כך הרבה דברים, שכל, רגש ומחשבה כך שהם סוג של יצור חי.

על המוגבלות של הדיבור אצל חיות מהפן הפילוסופי אנו מוצאים את התייחסות של הרמב"ם בשמונה פרקים (פרק א) לחיה יש את הנפש הזנה והמתעוררת...אבל חסרה לה הנפש השכלית.

עיקר השוני הוא לא בתפקוד של בני אדם לעומת החיות אלא החומרה שונה בתכלית. "האדם ניזון בחלק מן הנפש האנושית והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית". יכולת הדיבור אצל חיות היא משוללת יסוד לדעת הראשונים וכך כאשר הם הגיעו לתיאור החיות המדברות שבתורה הם הסבירו שחיות מדברות אין באמת כזה דבר.

רבנו האבן עזרא בפרשת בראשית כותב אודות הנחש המדבר עם חווה בגן עדן :

ויאמר רב סעדיה גאון, אחר שהתברר לנו, שאין דיבור ודעת כי אם באדם לבדו, נצטרך לומר כי הנחש והאתון לא דיברו, רק מלאך דיבר בשבילם.

אך אבן עזרא כדרכו מסתייג ממחשבות כאלה וסובר: והישר בעיני, שהם הדברים כמשמעם. והנחש היה מדבר, והיה הולך בקומה זקופה, והשׂם דעת באדם – שם בו.

מי מאתנו לא זוכר בהייתו ילד את הרגע בו אבא ואמא עוברים לשיחה צפופה במטבח, ואם זה לא מספיק הם יעברו לדבר באנגלית או ביידיש (רעד נישט, דער קינדער פשטייסט) האדם הממוצע שולט היום בשתי שפות, אך אבותינו שהיגרו ארצה לא קשה היה לתפוס בזמנם איש או אישה השולטים בארבע או בחמש שפות. 'היהודי הנודד' ספג לשונות ושפות בכל מקום הימצאו בעוד שפתו לשון הקודש הייתה שמורה לתורה ולתפילה ומי חלם פעם על עברית כשפה שלטת ויומיומית.

בעניין השפות מדהים הדבר את הדרישה לתנאי סף ללשכת הסנהדרין. הגמרא בסנהדרין אומרת "אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה, בעלי מראה, בעלי קומה, בעלי זקנה, בעלי כשפים ויודעים שבעים לשון, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן..." שבעים שפות בשפת אם מסתבר שיש דבר כאלה.

בזמנינו השיא רחוק בהרבה. קנדי מקולומביה הבריטית. בשם פאוול ג'נולוס קשיש בן 85 צבר קמ"ש מדהים בכמות שפות וכבר בשנת 1985 הוא מופיע ב"ספר השיאים של גינס" בגין בקיאותו ב-42 שפות. הוא נבחן בכל שפה שלמד במשך שעתיים בהן ניהל שיחה עם דובר השפה ברמת שפת אם.

986,500 מילים בהטיות שונות - המילון האנגלי של אוקספורד ( צילום: By Dan (mrpolyonymous on Flickr) - https://www.flickr.com/photos/mrpolyonymous/6953043608, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40571506 )