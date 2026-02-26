ברוך שאמרהמגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת תצוה וחג הפורים • צפומגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'תצוה' וחג פורים | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 15:14השיעור לפרשת תצוה וחג הפורים - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעדהשיעור לפרשת תצוה וחג הפורים| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:11:06השיעור לפרשת תצוה וחג הפורים (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)פוריםהרב ברוך רוזנבלוםפרשת תצוהברוך שאמרהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:השמלה של ברק והזקן של בגין: התחפושות ההזויות של מנהיגי המדינהדני שפיץ|15:41האלבום שיקפיץ לכם את הפורים: "AI AI AI יין" | אל תפספסו את המתנהנתנאל לייפר|15:41"אני מתחננת אליך, בעלי, אל תתן ליין להפוך את פורים ליום של צער ובושה לי ולילדים" | מכתב מהלבשמאי צוק|15:41 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:היהודי החשוב נשבר והתוודה: "אני שונא את פורים - בגלל מה שההורים שלי עשו בחג הזה"מרדכי רוט|15:40פרשת 'תצוה' - 'זכור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:09צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:04
