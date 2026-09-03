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אמונה בפרשה

העיקר שהדרך תהיה בכיוון הנכון | הרב ישראל רידר על פרשות ניצבים וילך

כיצד מלמד משל הכרכרות על ההכנה לראש השנה, ומהי הטעות היחידה שעלולה להרחיק את האדם מיום הדין? | הרב ישראל רידר בוורט מיוחד על פרשות ניצבים וילך • צפו (פרשת השבוע)

הרב ישראל רידר על פרשות ניצבים וילך
הרב ישראל רידר על פרשות ניצבים וילך

פרשת ניצבים נקראת תמיד בסמוך לראש השנה, ופותחת במילים: "אתם ניצבים היום כולכם".

חז"ל רואים בפסוק זה רמז ליום הדין, שבו כל אדם ניצב לפני בוראו.

משל ידוע מספר על מלך שהחליט להעניק מתנות עצומות לכל מי שיבוא אל ארמונו.

יש שהזדרזו מיד והגיעו ראשונים.

אחרים התעכבו מעט, ורק לאחר שסיימו את ענייניהם יצאו לדרך.

היו שבחרו להפוך את המסע לטיול נעים, והתקדמו באיטיות.

אך היה אדם אחד שמצא כרכרה מפוארת, מהירה ונוחה במיוחד. הוא עלה עליה בשמחה, מבלי לשים לב שהיא נוסעת דווקא בכיוון ההפוך.

כך גם בחודש אלול.

יש המקדימים להתעורר כבר בתחילת החודש, יש המתחזקים רק סמוך לראש השנה, וכל התקדמות היא יקרה וחשובה.

אבל יש דבר אחד שחייבים להיזהר ממנו: שלא להיות עסוקים כל כך בנסיעה, עד ששוכחים לבדוק אם נוסעים לכיוון הנכון.

בשבת סליחות, נקדיש זמן לחשבון נפש, לתשובה ולתפילה, ונזכה בעזרת ה' להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה.
פרשת ניצבים וילךהרב ישראל רידראמונה בפרשה

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