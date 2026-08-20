בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת כי תצא • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד על הפרשה • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת12:59 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת כי תצא10100:00/2:11הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת כי תצא פרשת כי תצאהרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'שופטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|13.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת שופטים • צפוכיכר השבת|13.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת שופטים • צפו כיכר השבת|13.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך שופטים את עצמנו באמת? | צפוהרב יעקב גלויברמן|13.08.26פרשת ראה: האם צריך מדיח נפרד לכלים בשריים וכלים חלביים?יגאל גרוס|06.08.26פרשת 'ראה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|06.08.26
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