חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'קרח' ו'חוקת' • צפו

וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'קרח' ו'חוקת' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשות 'קרח' ו'חוקת' (יהדות)כהכיכר השבת | 14:52פינתו של הרב יעקב גלויברמן: לא הכל צריך להבין, אבל הכל צריך לקבל | צפוהרב יעקב גלויברמן|15:45הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'קרח' ו'חוקת' • צפוהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'קרח' ו'חוקת' • צפו10100:00/3:49הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'קרח' ו'חוקת' • צפוהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'קרח' ו'חוקת' • צפו10100:00/4:16הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'קרח' ו'חוקת' • צפוהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'קרח' ו'חוקת' • צפו10100:00/4:06הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת קרחפרשת חוקתהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:פרשת 'חוקת' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|14:44הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'חוקת' • צפו כיכר השבת|14:39פרה אדומה היא סוד עצום ונפלא - רבי נחמן מסביר איך זה קשור אלינו ישירותורד שאלתיאל|12:01 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פרשת קרח: האם יש חובה להתפלל במניין?יגאל גרוס|11.06.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת קרח • צפוכיכר השבת|11.06.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'קרח' • צפו כיכר השבת|11.06.26
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