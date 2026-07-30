חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'עקב' • צפו

וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'עקב' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת עקב (יהדות)כהכיכר השבת | 15:07הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'עקב' • צפו כיכר השבת|12:06פרשת 'עקב' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:02הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת עקבהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת עקב10100:00/2:38הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת עקבהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת עקב10100:00/2:52הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת עקבהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת עקב10100:00/2:48הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת עקבהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת עקב • צפוכיכר השבת|11:56פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך מנצחים את הבלתי אפשרי? | צפוהרב יעקב גלויברמן|11:55אחים אנחנו // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:המרצה הרב יונתן שוורץ זועק בכאב: "אתם תת אנוש, תת אדם; תתביישו" | צפוכיכר השבת|29.07.26"הייתי בדרך לקפוץ מהגג": הווידוי החשוף של הרב יונתן שוורץ על שידוכים, גירושין וניכור הוריאלי גוטהלף|27.07.26פרשת 'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|23.07.26
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