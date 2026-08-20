מגדלור לחיים פרשת כי תצא עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשת כי תצא (יהדות) כהכיכר השבתז' באלול | 20.08.26 פרשת כי תצא עם הרב יצחק דוד גרוסמן - צילום: לשכת הרב10100:00/5:31פרשת כי תצא עם הרב יצחק דוד גרוסמן (צילום: לשכת הרב) הרב יצחק דוד גרוסמןפרשת כי תצאמגדלור לחיים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26מהפגישה בחדר ועד לעצרת הגדולה | תיעוד ענק מביקור הראשל"צ בבעלזאחיים רוזנבוים|27.08.26מחזה חסר תקדים בבעלזא: אלפי נערים בסליחות עם הרבי, הראש"ל והרב גרוסמןחיים רוזנבוים|27.08.26
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