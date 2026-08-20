וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'כי תצא' • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת כי תצא (יהדות) כהכיכר השבתז' באלול | 20.08.26 צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת כי תצא10100:00/4:02הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת כי תצא הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת כי תצא10100:00/3:33הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת כי תצא הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת כי תצא10100:00/3:47הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת כי תצא הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת כי תצא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל, וזועק: "תפסיקו להתקשר אל השדכנים" | צפוכיכר השבת|26.08.26לראשונה בחייו; ראש הישיבה קיים את המצווה הנדירהחיים רוזנבוים|20.08.26
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