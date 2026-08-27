חיזוק לשבת הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תבוא • צפו הרב רפאל זר, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך" ומגדולי מחזירי התשובה, בפינה שבועית ב"כיכר השבת" על פרשת השבוע, מתובלת בדברי מוסר וחיזוק • צפו והתחזקו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת16:49 הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תבוא10100:00/1:16הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תבוא הרב רפאל זרחיזוק לשבתפרשת כי תבוא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת כי תבוא: האם האוכל לחם ויצא מביתו, צריך לברך שוב?יגאל גרוס|16:56פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:38אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23
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