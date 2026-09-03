הפרשה בפרסית הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ניצבים וילך' • צפו רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן השבת בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לפרשות ניצבים וילך (פרשת שבוע) כהכיכר השבת15:08 הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ניצבים וילך'10100:00/6:12הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ניצבים וילך' הרב שלמה זביחיהפרשה בפרסיתפרשת ניצבים וילךמשהד 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|15:32הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:31מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29אולי גם יעניין אותך:היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00בכי וצעקות: רכב פרץ לתוך המון תומך משטר באיראן - כך זה נראה דקות אחריכיכר השבת|02.09.26להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26
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