מגדלור לחיים פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשות ניצבים וילך (יהדות) כהכיכר השבת15:32 פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן - צילום: לשכת הרב10100:00/4:52פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן (צילום: לשכת הרב) הרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחייםפרשת ניצבים וילך 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26
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