הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשות ניצבים וילך • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבת15:09 "כל ישראל ערבים זה לזה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשות ׳נצבים-וילך' • צפו והתחזקוכיכר השבת|15:34פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|15:32הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשות ניצבים וילך10100:00/6:19הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשות ניצבים וילך הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשות ניצבים וילך10100:00/6:13הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשות ניצבים וילך הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת ניצבים וילך 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:31מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אולי גם יעניין אותך:להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26
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