כיכר השבת
מחאות מתוכננות

אחרי שתי דחיות: אבנר נתניהו יתחתן ביום ראשון, במשטרה לא ערוכים

אבנר נתניהו צפוי להתחתן ביום ראשון, אך בניגוד לפעם הקודמת המשטרה טוענת כי לא התבקשה לאבטח את האירוע | בסביבת נתניהו אומרים כי החתונה תתקיים במתכונת מצומצמת ללא פוליטיקאים (אנשים)

אבנר נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ביום ראשון הקרוב צפוי אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעמוד תחת החופה ולהתחתן. זאת אחרי שבשתי פעמים האחרונות שבהן האירוע היה אמור להתקיים הוא נדחה ברגע האחרון.

הפעם האחרונה הייתה, כזכור, במלחמה מול איראן. ברגע האחרון נדחתה ה בשל המתקפה של ישראל על טהרן ומלחת 12 הימים שפרצה בעקבותיה.

הערב (חמישי) דווח ב-I24NEWS כי משטרת ישראל איננה מעודכנת בחתונה המתוכננת וממילא גם לא נערכת לאבטחתו. זאת על אף תכנונים של גורמים המתנגדים לממשלה לשבש את החתונה.

לפי הדיווח, של לי עייש, גורמים במשטרה טוענים כי אינם מכירים את האירוע וכי לא התבקשו לאבטח אותו.

הדבר עומד בניגוד מוחלט להיערכות המשטרתית ערב החתונה במועדה המתוכנן לפני כחודשיים. אז, כזכור, נערכה המשטרה בכוחות מתוגברים, בין היתר עם גדרות וכדומה. הפעם הדבר שונה.

גורמים בסביבת נתניהו אמרו ל-I24NEWS כי האירוע צפוי להתקיים במתכונת מצומצמת וללא פוליטיקאים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (70%)

לא (30%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר