ביום ראשון הקרוב צפוי אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעמוד תחת החופה ולהתחתן. זאת אחרי שבשתי פעמים האחרונות שבהן האירוע היה אמור להתקיים הוא נדחה ברגע האחרון.

הפעם האחרונה הייתה, כזכור, במלחמה מול איראן. ברגע האחרון נדחתה החתונה בשל המתקפה של ישראל על טהרן ומלחת 12 הימים שפרצה בעקבותיה.

הערב (חמישי) דווח ב-I24NEWS כי משטרת ישראל איננה מעודכנת בחתונה המתוכננת וממילא גם לא נערכת לאבטחתו. זאת על אף תכנונים של גורמים המתנגדים לממשלה לשבש את החתונה.

לפי הדיווח, של לי עייש, גורמים במשטרה טוענים כי אינם מכירים את האירוע וכי לא התבקשו לאבטח אותו.

הדבר עומד בניגוד מוחלט להיערכות המשטרתית ערב החתונה במועדה המתוכנן לפני כחודשיים. אז, כזכור, נערכה המשטרה בכוחות מתוגברים, בין היתר עם גדרות וכדומה. הפעם הדבר שונה.

גורמים בסביבת נתניהו אמרו ל-I24NEWS כי האירוע צפוי להתקיים במתכונת מצומצמת וללא פוליטיקאים.