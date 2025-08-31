אירוע אנטישמי מזעזע אירע הערב (ראשון) בוורשה, פולין, כאשר במהלך הופעתו של הזמר דוד ד'אור, מפגינה פרו-פלסטינית התיזה צבע אדום על ד'אור ונגררה החוצה מהאולם. לפני שהורחקה מהאולם, המפגינה ניסתה לעלות על הבמה עם דגל פלסטין וקראה "לשחרר את פלסטין".

בשיחה עם 'כיכר השבת' מספר ד'אור: "באמצע השיר המרגש אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים בתפילה, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים, פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם".

הצבע האדום על הבמה