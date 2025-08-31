אירוע אנטישמי מזעזע אירע הערב (ראשון) בוורשה, פולין, כאשר במהלך הופעתו של הזמר דוד ד'אור, מפגינה פרו-פלסטינית התיזה צבע אדום על ד'אור ונגררה החוצה מהאולם. לפני שהורחקה מהאולם, המפגינה ניסתה לעלות על הבמה עם דגל פלסטין וקראה "לשחרר את פלסטין".
בשיחה עם 'כיכר השבת' מספר ד'אור: "באמצע השיר המרגש אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים בתפילה, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים, פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם".
ד'אור מספר כי הצבע היה "על הבגדים על פניי ועל הבמה והנגנים. רשימת השירים הייתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו "שמע ישראל" ו"שמור על העולם ילד". לדבריו, "כתמי הצבע האדום החזירו אותי למראות הזוועה של השבעה באוקטובר".
הוא מספר כי "בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם. המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט, עיני דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים".
ד'אור משתף: "מזל שזו לא הייתה חומצה", אמרה לי נגנית הכינור בבהלה לא חשבתי על זה, עניתי לה. באמת מזל. ב"ה. מתפלל לימים טובים, אמן".
