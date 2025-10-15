כיכר השבת
מקומם: עובדי צוות הקרקע בברצלונה ריססו כתובות נאצה על מזוודות נוסעים ישראלים

נוסעים ישראלים מברצלונה נדהמו לגלות עם נחיתתם בישראל, כי על מזוודותיהם רוססה כתובת אנטי-ישראלית (חדשות בארץ)

התיקים עם כתבות הגריפיטי (צילום: רשתות חברתיות)

נוסעי טיסת חברת "בלו בירד" מברצלונה לתל אביב נדהמו לגלות עם נחיתתם בישראל כי על מזוודותיהם רוססה כתובת אנטי-ישראלית, ככל הנראה על ידי עובדי הקרקע בנמל התעופה.

על פי עדויות הנוסעים, הכיתוב הופיע על חלק מהמזוודות עוד לפני ההמראה. הנוסעים הבחינו בו רק לאחר ההגעה לישראל, והביעו זעם ותדהמה נוכח הפרובוקציה. המקרה עורר שאלות בנוגע לפיקוח על עובדי הקרקע בחו"ל ולבטיחות הכבודה.

חברת "בלו בירד" טרם מסרה תגובה רשמית, אך מומחים בתחום התעופה מציינים כי מדובר באירוע חמור, העלול לפגוע במוניטין החברה ובאמון הנוסעים.

התקרית מגיעה על רקע אנטישמיות גוברת ביותר בספרד: רק בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועים אנטי-ישראליים, בהם הפסקת מרוץ האופניים "וואלטה אספניה" לאחר שמפגינים פרו-פלסטינים פרצו למסלול במחאה על השתתפות קבוצה ישראלית, והטלת אמברגו נשק על ישראל על ידי הפרלמנט הספרדי. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס עודד את המוחים ואמר שאלו היו צעדים לעצירת רצח העם ב ותמיכה באוכלוסייה הפלסטינית", או כמו במקרה אחר שראש ממשלת ספרד אמר: כי לצערו "לספרד אין פצצות אטום או כוח צבאי עצמאי שיכול לעצור את ישראל".

