כוחות המשמר הפולני חשפו בסוף השבוע מנהרה מתוחכמת שעברה מתחת לגדר הפלדה הגבוהה המפרידה בין פולין לבלארוס, סמוך לאזור פודלסקי שבמזרח המדינה. לפי הודעת שר הפנים מרצין קיירבינסקי, היא נמשכה כעשרים מטרים והגיעה אל תוך שטח פולין. המנהרה אותרה באמצעות מערכת ניטור מתקדמת הכוללת מצלמות תרמיות, סנסורים תת-קרקעיים ומערכות בינה מלאכותית המסוגלות לזהות פעילות חריגה מתחת לאדמה.

קיירבינסקי פרסם את דבר הגילוי ברשת X, וציין כי מדובר ב"עדות ליעילות הגבוהה של מערכות הבקרה החדשות המגנות על גבול פולין". לדבריו, המנהרה תועדו על ידי יחידות משמר הגבול בפודלסקי - אותן מערכות שאיתרו באביב השנה מנהרה נוספת באזור נרבקה שבצפון-מזרח המדינה.

רשויות הגבול מדווחות על עלייה דרמטית בניסיונות ההסתננות: מאז תחילת 2025 נרשמו יותר מ-26,700 ניסיונות לעבור את הגבול, לעומת כ-13,800 בתקופה המקבילה אשתקד - זינוק של כ-83%. ביום חמישי בלבד דווחו מעל 60 מקרים של ניסיונות מעבר בלתי חוקיים.

בפולין מזהירים כי פעילות זו אינה מקרית. גורמים ביטחוניים טוענים שההסתננויות והמנהרות נחפרות כחלק ממדיניות מכוונת של בלארוס ורוסיה, שמטרתה לערער את היציבות באיחוד האירופי וליצור לחץ הומניטרי ופוליטי על מדינות הגבול. למרות הקמת גדר פלדה בגובה 5.5 מטרים ואמצעי ההגנה האלקטרוניים, רשויות הביטחון מדווחות כי הברחות והתארגנויות חשאיות ממשיכות - ומעבר תת-קרקעי זה מעיד על שינוי טקטיקה מצד גורמים עבריינים ומדינתיים כאחד.

המתיחות באזור גוברת גם בעקבות תרגילים צבאיים משותפים בין רוסיה לבלארוס בחודש ספטמבר, שבעקבותיהם סגרה פולין זמנית את כל המעברים עם בלארוס. במקביל הודיעה ממשלת פולין כי יותר מ-11 אלף חיילים נפרסו לאורך הגבול המזרחי וכי יושקעו מיליוני זלוטים נוספים במערכות זיהוי מתקדמות.