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"כבוד למה שנגמר"

אחרי 10 שנות נישואים וילדה משותפת: הזמר החרדי הודיע על גירושיו

בפוסט שפרסם היום, הודיע הזמר החרדי  מוטי איידנסון על גירושיו מרעייתו גולדי: "אנחנו יוצאים ממנו עם אחריות משותפת אחת שלעולם לא תשתנה: להיות אבא ואמא של בלה, לאהוב אותה, לשמור עליה ולתת לה תמיד לדעת שגם כשהחיים משתנים - המשפחה שלה נשארת המשפחה שלה" (אנשים)

12תגובות
(צילום: באדיבות המצלם)

הזמר החרדדי מוטי איידנסון הודיע היום (חמישי) על גירושיו מרעייתו גולדי, אחרי כעשר שנות נישואין וילדה אחת משותפת.

"אז איך מסכמים כמעט עשור בכמה שורות?" הוא כתב ופתח. "הבוקר, אחרי כמעט עשור של חיים משותפים, אנחנו מסיימים פרק משמעותי מאוד בחיים שלנו ויוצאים כל אחד לדרך חדשה.

"אלו היו שנים שבהן בנינו בית, צברנו אינספור רגעים וזיכרונות, גדלנו, השתנינו ובעיקר זכינו בדבר הגדול והיקר ביותר שיישאר שלנו תמיד - בלה שלנו".

הוא הוסיף: "לא כל דרך שמתחילה יחד נמשכת יחד עד הסוף. לפעמים מגיע הרגע שבו מבינים שהמשך הדרך צריך להיראות אחרת.

"גירושין הם לא ניצחון של אחד ולא הפסד של האחר. הם סיום של פרק שהיה בו עולם שלם, ותחילתו של פרק חדש שעוד לא נכתב".

לדבריו, "אנחנו יוצאים ממנו עם אחריות משותפת אחת שלעולם לא תשתנה: להיות אבא ואמא של בלה, לאהוב אותה, לשמור עליה ולתת לה תמיד לדעת שגם כשהחיים משתנים - המשפחה שלה נשארת המשפחה שלה.

"אני בוחר להסתכל קדימה בהכרת תודה על מה שהיה, בכבוד למה שנגמר, ובתקווה גדולה למה שעוד יבוא. הבוקר נסגר פרק של כמעט עשור ומתחיל פרק חדש".

12 תגובות

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9
העולם נהיה משוגעעעע. אנשים מתגרשים על ימין ועל שמאל ועוד אומרים שזה בסדר...😔😔😔😔😔😔
חבל ממש
8
בושה וחרפה שבמקום להתבייש הוא מכריז שזה דבר חיובי, במקום להצטער הוא מכריז על שמחה ואושר, ואתם נותנים לזה במה ומעודדים עוד זוגות "לפתוח פרק חדש ואיכותי"
היועץ
מזבח מוריד דמעות
מזבח מוריד דמעות
7
בדיחה עצובה מאד. "הכרת תודה על מה שהיה"? "כבוד למה שנגמר"? אם זה היה כך הוא היה מוצא דרך לעבור טיפול זוגי ולהצליח להישאר יחד. הצרה היא שהבדיחה היא על חשבון הילדה האומללה.
האנוכיות משתלטת

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