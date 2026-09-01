שנת תשפ"ו המסתיימת בימים אלו הייתה שנה מרתקת ועמוסה ביצירה מוזיקלית ענפה. בין שלל האירועים והאתגרים שחווינו, המוזיקה היהודית והחסידית סיפקה לנו רגעים ארוכים של נחמה, שמחה והתעלות. אולפני ההקלטות עבדו שעות נוספות, והאמנים האהובים שחררו יצירות שהפכו מיד לפסקול חיינו. כעת, רגע לפני תחילת השנה החדשה, מדור המוזיקה של "כיכר השבת" מזמין אתכם לסכם את שנת תשפ"ו במוזיקה - ובדרך שלכם.

השנה החלטנו שהמצעד השנתי יהיה שייך לכם, הגולשים, החל מהרגע הראשון. לא עוד ועדות מקדימות, אלא בחירה פתוחה לחלוטין. בשלב המוקדמות שיוצא כעת לדרך, אנו פותחים בפניכם את האפשרות להציע ולהרכיב את רשימת המועמדים הסופית שתעפיל לגמר הגדול של נבחרי השנה במוזיקה.

לקראת גיבוש סקר הגולשים הסופי, אתם מוזמנים להשפיע בכל הקטגוריות היוקרתיות:

זמר השנה: מי האמן שבלט מעל כולם השנה וליווה אתכם באופן קבוע באוזניות?

מי האמן שבלט מעל כולם השנה וליווה אתכם באופן קבוע באוזניות? אלבום השנה: איזה פרויקט מוזיקלי שלם, חדשני ויצירתי כבש אתכם?

איזה פרויקט מוזיקלי שלם, חדשני ויצירתי כבש אתכם? תגלית השנה: מי הוא הקול החדש והמרענן שפרץ לחיינו השנה וסומן כהבטחה גדולה לעתיד?

מי הוא הקול החדש והמרענן שפרץ לחיינו השנה וסומן כהבטחה גדולה לעתיד? מלחין ומעבד השנה: מי הם אנשי המקצוע שמאחורי הקלעים, אלו שיצרו ועיבדו את הצליל המנצח של תשפ"ו?

מי הם אנשי המקצוע שמאחורי הקלעים, אלו שיצרו ועיבדו את הצליל המנצח של תשפ"ו? שיר השנה: הלהיט הרשמי שאי אפשר היה להתחמק ממנו בשום חתונה, פלייליסט או תחנת רדיו.

הלהיט הרשמי שאי אפשר היה להתחמק ממנו בשום חתונה, פלייליסט או תחנת רדיו. קלידן השנה: מי הקלידן ששרף את הבמות, הקפיץ ושימח בחתונות ובלט מעל כולם?

מי הקלידן ששרף את הבמות, הקפיץ ושימח בחתונות ובלט מעל כולם? קליפ השנה: ההפקה הוויזואלית, התסריט והבימוי המרשימים ביותר של השנה החולפת.

ההפקה הוויזואלית, התסריט והבימוי המרשימים ביותר של השנה החולפת. דואט השנה: איזה שיתוף פעולה בין שני אמנים הוליד את הביצוע העוצמתי מכולם?

איך זה עובד?

הפלטפורמה המיוחדת שהקמנו - ממש כאן בתחתית הכתבה - מאפשרת לכל גולש לבחור את רשימת המועמדים שלו בכל אחת מהקטגוריות. תוכלו להציע את האמנים, השירים, העיבודים והקליפים שהכי נגעו בכם, מתוך השפע העצום שיצא השנה לאוויר העולם.

מיד לאחר סיום שלב איסוף השמות וההצבעות שלכם, המערכת תבצע שקלול קפדני של כל הקולות. המועמדים שיגרפו את מירב ההצבעות, יעפילו לשלב השני והמכריע - המצעד הרשמי והגדול, שם יתמודדו המנצחים ראש בראש על תוארי נבחרי השנה של "כיכר השבת".

התוצאות הסופיות יפורסמו בעז"ה בחג הסוכות במצעד המרכזי והחגיגי שלנו שילווה את הגמר עבור קהל הצופים והמאזינים, ויסכם את השנה המוזיקלית בצורה המושקעת ביותר.

אל תישארו מאחור, זו ההזדמנות שלכם להכניס את הפייבוריטים שלכם אל פסגת המוזיקה היהודית!

הצביעו עכשיו >>>