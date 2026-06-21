פעילות מבצעית ממוקדת של שוטרי תחנת אשדוד בשיתוף לוחמי יחידת אתג"ר הובילה בימים האחרונים למעצרם של ארבעה חשודים פלסטינים, תושבי השטחים, המעורבים לכאורה במספר אירועי גניבות רכבים בעיר. המעצרים בוצעו במסגרת המאבק המתמשך בעבירות רכוש ובתופעת גניבות הרכבים שפוקדת את העיר.

עם קבלת הדיווחים על גניבות הרכבים, פתחו חוקרי ובלשי תחנת אשדוד בפעולות חקירה מהירות וממוקדות. במהלכן נאספו ממצאים, בוצעו פעולות מודיעיניות והופעלו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהובילו לחשיפת זהותם של החשודים ולאיתורם במהירות.

ארבעת החשודים הפלסטינים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת אשדוד, שם הם נחקרים על מעורבותם באירועים. המשטרה ממשיכה לאסוף ראיות ולבצע פעולות חקירה נוספות במטרה להביא את המעורבים לדין.

מפקד תחנת אשדוד, סנ"צ רונן עמרם, מסר בעקבות המעצרים: "שוטרי תחנת אשדוד, יחד עם לוחמי יחידת אתג"ר, פעלו בנחישות, במקצועיות ובשיתוף פעולה מלא על מנת להגיע במהירות לחשודים ולעצור אותם. המאבק בעברייני הרכוש ובתופעת גניבות הרכבים נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, ונמשיך לפעול בכל הכלים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי לשמור על ביטחונם ורכושם של תושבי העיר".

יצוין כי תופעת גניבות הרכבים הפכה בשנים האחרונות לאחת הבעיות המרכזיות בתחום הביטחון האישי והרכושי בישראל. משטרת ישראל משקיעה מאמצים רבים במאבק בתופעה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ופעולות מודיעיניות ממוקדות.

המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עברייני רכוש, תוך שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשותה, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ורכושו ולהביא את המעורבים לדין. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.