במסגרת פעילות בילוש משולבת של יחידת לשכת פשיעה (יל"פ) אשקלון במשטרת ישראל, בשיתוף מודיעין ובילוש של יחידה מחוזית (ימ"ר) בתי הסוהר, בוצעה אמש (שלישי) פשיטה על דירת מגורים בעיר אשקלון.
במהלך החיפוש המדוקדק שערכו כוחות הביטחון בדירה, נחשפו ממצאים חמורים: מכשיר טייזר, כמויות גדולות של כדורים תרופתיים, סמים מסוגים שונים בכמויות המעידות על מסחר, וכן כ-50,000 שקלים במזומן ובמטבע חוץ.
חשוד אחד נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה באשקלון. בהמשך יובא החשוד בפני בית המשפט בהתאם לצורכי החקירה ולהחלטת התביעה.
מפקד תחנת אשקלון, סניף ניצב אלדד אלישיב, מסר בעקבות הפעילות: "מדובר בפעילות מבצעית ממוקדת ומשמעותית, במסגרתה נתפסו אמצעים ורכוש גנוב לצד סמים בכמויות גדולות. שוטרי התחנה וכוחות שב"ס פעלו בנחישות ובמקצועיות, והצליחו לסכל פעילות עבריינית הפוגעת בביטחון הציבור".
אלישיב הוסיף והדגיש: "נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד עבירות סמים ורכוש בכל מקום ובכל זמן".
