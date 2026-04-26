אירוע חריג התרחש בסוף השבוע במרכז העיר הרצליה, כאשר נתין זר מסין בן 21 נעצר לאחר שנשך שוטר תנועה בניסיון להימלט מבדיקה שגרתית. האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה מוגברת של שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, השוטרים הבחינו בחשוד רוכב על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי, תוך ביצוע עבירות תנועה במרכז העיר. כאשר ניסו השוטרים לברר את פרטיו, ניסה החשוד להימלט מהמקום.

בעת מעצרו, נשך החשוד את ידו של אחד השוטרים, אשר נזקק לטיפול רפואי בעקבות הנשיכה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת גלילות, ובסיומה נכלא.

מעצרו של הנתין הזר הוארך בבית המשפט עד לתאריך 27.4.26. המשטרה מטפלת בתיק בחומרה, הן בשל עבירות התנועה והן בשל התקיפה האלימה של השוטר.

אכיפה מוגברת במרחב ירקון

האירוע מתרחש על רקע פעילות אכיפה מוגברת של שוטרי התנועה במרחב ירקון כנגד רוכבי מיקרומוביליטי. במהלך השבוע החולף בלבד, ניתנו 95 דוחות לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים, והוחרמו 49 כלים שונים.

המשטרה מדגישה כי תמשיך בפעילות האכיפה המוגברת, במטרה להגביר את הבטיחות בדרכים ולמנוע תאונות. רוכבי מיקרומוביליטי נדרשים לציית לחוקי התנועה, לרבות נסיעה עם לוחית רישוי תקפה והימנעות מעבירות תנועה.