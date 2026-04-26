כיכר השבת
מה העונש שהיה מקבל בסין?

זו הסיבה שנתין זר מסין נשך שוטר במרכז העיר הרצליה - וניסה להימלט

נתין זר מסין נעצר לאחר שנשך שוטר בניסיון להימלט מבדיקת תנועה בהרצליה • רכב על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי | במקביל: 95 דוחות ו-49 כלים הוחרמו במרחב ירקון (משטרה)

1תגובות
הנשיכה והמעצר

אירוע חריג התרחש בסוף השבוע במרכז העיר הרצליה, כאשר נתין זר מסין בן 21 נעצר לאחר שנשך שוטר תנועה בניסיון להימלט מבדיקה שגרתית. האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה מוגברת של שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, השוטרים הבחינו בחשוד רוכב על אופניים חשמליים ללא לוחית רישוי, תוך ביצוע עבירות תנועה במרכז העיר. כאשר ניסו השוטרים לברר את פרטיו, ניסה החשוד להימלט מהמקום.

בעת מעצרו, נשך החשוד את ידו של אחד השוטרים, אשר נזקק לטיפול רפואי בעקבות הנשיכה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת גלילות, ובסיומה נכלא.

מעצרו של הנתין הזר הוארך בבית המשפט עד לתאריך 27.4.26. המשטרה מטפלת בתיק בחומרה, הן בשל עבירות התנועה והן בשל התקיפה האלימה של השוטר.

אכיפה מוגברת במרחב ירקון

האירוע מתרחש על רקע פעילות אכיפה מוגברת של שוטרי התנועה במרחב ירקון כנגד רוכבי מיקרומוביליטי. במהלך השבוע החולף בלבד, ניתנו 95 דוחות לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים, והוחרמו 49 כלים שונים.

המשטרה מדגישה כי תמשיך בפעילות האכיפה המוגברת, במטרה להגביר את הבטיחות בדרכים ולמנוע תאונות. רוכבי מיקרומוביליטי נדרשים לציית לחוקי התנועה, לרבות נסיעה עם לוחית רישוי תקפה והימנעות מעבירות תנועה.

אילוסטרציה
אכיפהאופניים חשמלייםאכיפה משטרתיתנתין זרנשיכה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הוא לא רצה לנשוך בסך הכל היה רעב
שי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר