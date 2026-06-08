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45 מתחמים

תיעוד מטורף ממבצע ענק: כך הושמדו 21 אלף שתילי סמים הושמדו

כוחות מג"ב דרום והמחוז הדרומי פשטו על 45 מתחמי גידול סמים ברמת נגב • במבצע רחב היקף אותרו והושמדו 21,560 שתילי מריחואנה ועשרות קילוגרמים של סם מיובש | פעילות מודיעינית מתוחכמת הובילה לאיתור החממות (משטרה)

תיעוד מהפשיטה
תיעוד מהפשיטה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מבצע רחב היקף של כוחות מג"ב דרום והמחוז הדרומי התקיים אתמול (ראשון) באזור רמת נגב, במהלכו אותרו והושמדו 45 מתחמי גידול סמים בלתי חוקיים. הפעילות המבצעית, שהתנהלה בהובלת לוחמי זרוע היישובים של מג"ב דרום ובשיתוף גורמי אכיפה נוספים, הביאה לתפיסת יותר מ-21 אלף שתילי מריחואנה ועשרות קילוגרמים של סם מיובש.

המבצע, שמטרתו הייתה פגיעה בתשתיות העברייניות וחיזוק המשילות במרחב, בוצע בשיתוף פעולה הדוק בין כוחות צה"ל, פקחי הסיירת הירוקה, רשות הטבע והגנים, והיחידה האווירית של משטרת ישראל. הכוחות פעלו באמצעות כלי שטח משטרתיים מתקדמים ובליווי רחפנים, כלבנים ומסוק של היחידה האווירית.

פעילות מודיעינית מתוחכמת

טרם המבצע בוצעו פעולות מודיעין מקיפות, סריקות קרקעיות וטיסות איתור, שבמהלכן אותרו עשרות מוקדים החשודים כמתחמי גידול סמים. עם פרוץ המבצע פשטו הכוחות על 45 מתחמים שאותרו מראש, פעלו לחשיפתם, השמדתם ואיסוף ממצאים וראיות.

במהלך הפעילות המבצעית אותרו 45 מתחמים שונים, בהם 33 חממות סמים פעילות, 8 חממות ריקות, מתקן ייבוש אחד מלא ו-3 מתקני ייבוש ריקים. בנוסף פונו שני מתחמי מרעה בלתי חוקיים שהוקמו באזור.

תפיסה עצומה של חומרים אסורים

בסיכום הפעילות אותרו והושמדו 21,560 שתילים של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה, כ-80 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה מיובש ומוכן להפצה, וכן 3 פלטות חשיש. התפיסה נחשבת לאחת המשמעותיות ביותר שבוצעו באזור בחודשים האחרונים.

יצוין כי יחידות משמר הגבול ברחבי העולם מתמודדות עם אתגרים דומים בתחום המלחמה בסמים. רק לאחרונה תועד מרדף דרמטי של יחידת הפרשים של משמר הגבול האמריקני בגבול מקסיקו, שהסתיים במעצר של חשוד המזוהה עם קרטל סינלואה.

המשך הפעילות נגד תשתיות הסמים

לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז דרום הבהירו כי ימשיכו לפעול יחד עם כלל גופי האכיפה והביטחון נגד תופעת גידול והפצת הסמים, במטרה לפגוע בתשתיות העברייניות ולחזק את המשילות במרחבי הנגב. המבצע מצטרף לשורה של פעולות אכיפה נרחבות שמבוצעות באזור בתקופה האחרונה.

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