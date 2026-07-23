"9 מ"מ, מחסנית" | השוטר חפר באדמה - ומצא את מה שהוא חיפש  

לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הצפוני תפסו אקדח ותחמושת שהוטמנו באדמה בכפר שבלי ועצרו חשוד, כך לפי הודעת המשטרה.

המשטרה מסרה כי "במסגרת הפעילות ההתקפית והבלתי מתפשרת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב נגד מחוללי פשיעה והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, ממשיכים הכוחות לפעול סביב השעון במטרה לסכל אירועי אלימות, לאתר אמצעי לחימה ולעצור חשודים, כחלק מהמאבק המתמשך לחיזוק ביטחון הציבור."

בחיפוש שנערך אתמול בבית בכפר שבלי אותרו ונתפסו בשטח פתוח בחצר, אקדח מסוג גלוק, מחסנית תואמת עם תחמושת, בקבוק ליטר וחצי מלא בתחמושת רובה 5.56.

השוטרים עצרו את החשוד, תושב המקום, בן 34, והוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלא ומובא כעת לדיון בבימ"ש.