הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד שני צעירים בשנות העשרים לחייהם, תושבי העיר רהט שבנגב, החשודים בפריצה לאולם אירועים בחדרה וגניבת כספת מהמקום.

במהלך החקירה אחד החשודים גילה לבלשים היכן הוחבאו הכספות - וכך הם הוחזרו לאולם. כך מסרה היום (ראשון) משטרת ישראל.

זה קרה לפני מעט יותר משבועיים. ביום 18.8.25 התקבל דיווח בתחנת חדרה במשטרת ישראל על אודות פריצה לגן אירועים בחדרה וגניבת כספות מהמקום.

עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי וחוקרי תחנת חדרה בחקירה אינטנסיבית, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, והצליחו כעבור זמן קצר לאתר את החשודים במעשה ולעצור אותם.

במהלך החקירה החשוד המרכזי הוביל את הבלשים למקום שבו הוסלקו הכספות ולאחר חיפוש הן הוחזרו לאולם האירועים. כאמור, החשודים בני 23 ו-26 תושבי רהט נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט ולאחר שהמשטרה הצליחה לגבש תשתית ראייתית הוגשה כנגדם הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כנגדם כתב אישום בליווי מעצר עד לתום ההליכים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות רכוש ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור ולמעצר חשודים הפוגעים בביטחון האישי של האזרחים", נמסר מהמשטרה.

מוקדם יותר הבוקר פרסמה המשטרה כי במקרה אחר שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה חשפו כמות מסחרית של סמים מסוג נייס גיא מוכנים להפצה בג'סר א' זרקא. כך על פי החשד.

במהלך הפעילות היזומה ביצעו השוטרים והבלשים פשיטה על דירה בעיר ובתוכה חשפו סמים מסוג נייס גיא בכמות מסחרית ארוזים ומוכנים לחלוקה כך על פי החשד.

כאמור, החשוד תושב ג'סר א' זרקא בשנות ה-20 לחייו נעצר לחקירה בתחנה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום 1.9.25