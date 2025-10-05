כיכר השבת
לא ציפה

נשאר ממתקפת הטרור: זה מה שמצא חבלן המשטרה בתוך שטח קיבוץ בארי

חבלן משטרה איתר בקיבוץ בארי רימון רסס, ששימש ככל הנראה את מחבלי החמאס במתקפת הטרור בשמחת תורה לפני כמעט שנתיים. הרימון נוטרל במקום (משטרה)

רימון הרסס שאותר (צילום: דוברות המשטרה)

כמעט שנתיים חלפו מאז אותו יום נורא, שבו נטבחו למעלה מאלף יהודים ב, ועדיין, מתברר, השטח טרם נוקה לחלוטין.

היום (ראשון) עדכנה כי בשטח הקיבוץ בארי, אחד מהקיבוצים בעוטף עזה שספג פגיעה אנושה במתקפת הטרור לפני כשנתיים, אותר רימון רסס שככל הנראה שימש את מחבלי החמאס באותו יום.

הרימון נמצא עלי ידי שוטרי תחנת אופקים שנכחו באזור. חבלן משטרה שהוזעק בעקבות הגילוי בדק את הרימון והעלה כי מדובר ברימון רסס, שכאמור שימש ככל הנראה את המחבלים.

המשטרה מסרה כי "הרימון נותר בשטח מאז הקרבות הקשים שניהלו לוחמי יחידת מתפ״א ושוטרי המחוז הדרומי, לצד לוחמי משטרת ישראל שפעלו בצירים ובכניסות ליישובים, קרבות גבורה שבלמו את התקדמות המחבלים לעומק המדינה והצילו חיי אדם רבים".

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי נטרלו את הרימון, ללא חריגים.

בארי כאמור ספג פגיעה קשה בבוקר שמחת תורה. בטבח נרצחו 99 מחברי ותושבי הקיבוץ ונחטפו לרצועת עזה 30 מתושביו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר