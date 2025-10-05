כמעט שנתיים חלפו מאז אותו יום נורא, שבו נטבחו למעלה מאלף יהודים בשמחת תורה תשפ"ד, ועדיין, מתברר, השטח טרם נוקה לחלוטין.

היום (ראשון) עדכנה המשטרה כי בשטח הקיבוץ בארי, אחד מהקיבוצים בעוטף עזה שספג פגיעה אנושה במתקפת הטרור לפני כשנתיים, אותר רימון רסס שככל הנראה שימש את מחבלי החמאס באותו יום.

הרימון נמצא עלי ידי שוטרי תחנת אופקים שנכחו באזור. חבלן משטרה שהוזעק בעקבות הגילוי בדק את הרימון והעלה כי מדובר ברימון רסס, שכאמור שימש ככל הנראה את המחבלים.

המשטרה מסרה כי "הרימון נותר בשטח מאז הקרבות הקשים שניהלו לוחמי יחידת מתפ״א ושוטרי המחוז הדרומי, לצד לוחמי משטרת ישראל שפעלו בצירים ובכניסות ליישובים, קרבות גבורה שבלמו את התקדמות המחבלים לעומק המדינה והצילו חיי אדם רבים".

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי נטרלו את הרימון, ללא חריגים.

בארי כאמור ספג פגיעה קשה בבוקר שמחת תורה. בטבח נרצחו 99 מחברי ותושבי הקיבוץ ונחטפו לרצועת עזה 30 מתושביו.