בעת שהיה במעצר בית וללא רישיון: חשוד פרץ לחנות אופטיקה וגנב סחורה בשווי עשרות אלפי ש"ח

בזמן שהוא אמור להיות במעצר בית, החשוד פרץ לאופטיקה במרכז מסחרי בכרמיאל וגנב משקפיים בסך של מעל 50 אלף שקלים | המשטרה מעדכנת כי הוגש כנגדו כתב אישום | תיעוד הגניבה (חדשות בארץ)

המשטרה מעדכנת הבוקר (ראשון) כי לכדה חשוד בגניבת סחורה בשווי עשרות אלפי שקלים מחנות אופטיקה בצפון הארץ.

לפני כשלושה שבועות, בשעות הבוקר, התקבל דיווח אודות פריצה לחנות משקפיים במתחם קניות סמוך לעיר כרמיאל וגניבת משקפיים בשווי של כ-55 אלף ש"ח.

עם קבלת הדיווח, השוטרים הוזנקו למקום האירוע ופתחו בפעולות חקירה נרחבות במהלכן הצליחו להתחקות אחר רכב חשוד ששימש את הנאשם באירוע.

השוטרים הצליחו לאתר את הרכב החשוד ולהתחקות אחר זהותו של הנאשם תושב כרמיאל (53) ולבצע את מעצרו.

מחומר החקירה עלה, כי הנאשם אף העביר את הסחורה הגנובה לדירה באזור הקריות וכי שאל רכב מחברו לצורך ביצוע הפריצה בשעת המעשה על אף שאין ברשותו רישיון נהיגה בתוקף משנת 2020 וכן בזמן מעצר בית שהושת עליו עד 2027.

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת ועם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגדו בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון יחד עם בקשה למעצרו עד תום הליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

