תיעוד המעצר הדרמטי: כך לכדו השוטרים את גנבי הרכב מחברון

בשבוע שעבר התקבל דיווח במוקד המשטרה על ניסיון גניבת רכב מרחוב ליבנה באור יהודה.

שוטרי הסיור של משטרת מסובים שהוזעקו למקום החלו בסריקות שבמהלכן איתרו שני חשודים ברחוב צאלון, כאשר החלו בריצה והתחבאו בשיחים.

השוטרים חתרו למגע ועצרו את שני החשודים, שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים (חברון), בני 17 ו-21.

כמו כן, השוטרים תפסו ברשות החשודים כלי פריצה. הם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלאו.

מהחקירה עלה כי שני השב"חים הגיעו למקום וניסו לגנוב את הרכב אך לא הספיקו. מעצאם הוארך מעת לעת בבימ"ש.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד שני החשודים בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, ניסיון גניבת רכב בצוותא, חבלה במזיד ברכב בצוותא, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, החזקת כלי פריצה לרכב בצוותא, ניסיון שיבוש מהלכי משפט וכן בקשה למעצרם עד תום ההליכים.