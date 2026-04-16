ערבי נוסף נעצר בפרשת הפריצה לעמותה למען חיילים בירושלים

שוטרי מחוז ירושלים עצרו חשוד נוסף בפריצה לעמותה התומכת בחיילים בודדים • הרכוש הגנוב הושב לעמותה | פרטי המבצע (משטרה)

צילום: דוברות המשטרה
הדיווח על התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז עצרו אתמול (רביעי) בערב חשוד נוסף במעורבות בפריצה וגניבת ציוד מעמותה התומכת בחיילים בודדים והלומי קרב במרכז ירושלים. מדובר באירוע שהתרחש בסוף חודש מרץ האחרון, כאשר נגנב רכוש בשווי אלפי שקלים מהמבנה.

החשוד, בן 37 תושב ואדי ג'וז, זוהה על ידי שוטרי תחנת שלם כשניסה להימלט מהמקום. השוטרים חתרו למגע במהירות, מנעו את בריחתו ועצרו אותו. בעקבות חקירה מעמיקה בתחנת לב הבירה, נחשפו פרטי החשוד ונגדו הוצא צו מעצר.

במסגרת החקירה, הצליחו חוקרי המשטרה להשיב למנהל העמותה טלוויזיה יקרת ערך שנגנבה במהלך הפריצה. העמותה, המוקדשת לתמיכה בחיילים בודדים ובהלומי קרב, ספגה נזק כלכלי משמעותי בעקבות האירוע.

החשוד הועבר לחקירה נוספת בתחנת לב הבירה, ובהמשך היום הובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. יצוין כי נגד החשוד הראשון בפרשה, בן 28, הוגש כתב אישום על ידי תביעות ירושלים ביום 9 באפריל. אותו חשוד נעצר בסמוך לאירוע עצמו.

בדוברות המשטרה מסרו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני הרכוש, במטרה לשמור על שלום הציבור ורכושו". המעצר השני בפרשה מהווה המשך לפעילות אכיפה מוגברת של שוטרי מחוז ירושלים נגד פריצות ברחבי העיר.

העמותה שנפגעה מהפריצה פועלת זה שנים למען חיילים בודדים והלומי קרב, ומספקת להם תמיכה רגשית וחומרית. הפריצה למבנה העמותה במרכז העיר עוררה זעזוע בקרב תומכי הפעילות למען החיילים.

1
דווקא על ערבים מואדי ג'וז לא הייתי מאמין. בטוח שזה טעות...
אחמד מהפזורה
בטח כתבת בהומור ...
שיע

