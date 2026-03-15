תושב יפו נעצר בחשד שניצל נזק שנגרם לעסק בתחילת מבצע שאגת הארי, פרץ למקום וגנב רכוש בעשרות אלפי שקלים. מעצרו הוארך בבית המשפט.

מחקירת האירוע עולה כי בעל המקום שהגיע למסעדה שניזוקה הבחין כי על פי החשד החשוד ניצל נזק שנגרם בקיר העסק, נכנס למקום וגנב ממנו רכוש.

חוקרי המשטרה יחד עם חוקרי המז"פ של מרחב ירקון אספו ממצאים מהזירה, ולאחר בירור זהותו של החשוד הוצא נגדו צו מעצר בבית המשפט.

במהלך סוף השבוע האחרון אותר ונעצר החשוד, תושב יפו בן 37, והוא הובא לחקירה בתחנה. בסיומה נכלא.

מעצרו הוארך בבית משפט עד למחר ועל פי הודעת המשטרה, בהמשך צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש ולמצות את הדין עם מי שמנצל מצבי חירום כדי לפגוע בציבור וברכושו", נמסר מהמשטרה.