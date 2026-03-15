כיכר השבת
ניצל את הנזק שנגרם בקיר

אין להם גבולות: תושב יפו נעצר בחשד שניצל זירת נפילה, פרץ לעסק וגנב רכוש

בעקבות תלונה שהתקבלה במשטרה על פריצה לעסק המשמש כמסעדה במרכז תל אביב, שניזוק בעקבות נפילה, נפתחה חקירה בתחנת לב תל אביב ובסיומה נתפס חשוד תושב יפו (חדשות בארץ)

מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה )

תושב יפו נעצר בחשד שניצל נזק שנגרם לעסק בתחילת , פרץ למקום וגנב רכוש בעשרות אלפי שקלים. מעצרו הוארך בבית המשפט.

מחקירת האירוע עולה כי בעל המקום שהגיע למסעדה שניזוקה הבחין כי על פי החשד החשוד ניצל נזק שנגרם בקיר העסק, נכנס למקום וגנב ממנו רכוש.

חוקרי המשטרה יחד עם חוקרי המז"פ של מרחב ירקון אספו ממצאים מהזירה, ולאחר בירור זהותו של החשוד הוצא נגדו צו מעצר בבית המשפט.

במהלך סוף השבוע האחרון אותר ונעצר החשוד, תושב יפו בן 37, והוא הובא לחקירה בתחנה. בסיומה נכלא.

מעצרו הוארך בבית משפט עד למחר ועל פי הודעת המשטרה, בהמשך צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש ולמצות את הדין עם מי שמנצל מצבי חירום כדי לפגוע בציבור וברכושו", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר