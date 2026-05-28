נהגים, שימו לב | מאות שוטרים פתחו במבצע אכיפה ארצי בכבישים 

משטרת התנועה ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע אכיפה ארצי נרחב החל הבוקר בכבישי ישראל, במסגרתו פרוסים מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים בהובלת אגף התנועה. המבצע, שנמשך משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב המאוחרות, מתמקד באכיפה ממוקדת ונחושה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים בכבישי הארץ מצפון ועד דרום.

במסגרת הפעילות הנרחבת משתתפות כלל יחידות אגף התנועה, ובהן משטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים הארצית ויחידת רכב כבד - היחידה מסוגה בישראל. המבצע מתבצע בשיתוף היחידה האווירית ומחוזות משטרת ישראל, תוך יצירת רצף אכיפה רציף בצירים המשפיעים.

מאות ניידות ואופנועים פרוסים בצירים המשפיעים בתווך העירוני והבינעירוני, כאשר מוקדי הסיכון סומנו בעקבות מיקוד של מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה. המחלקה מיפתה את כל הכבישים והצירים המשפיעים על תאונות הדרכים, על מנת לאכוף באופן המיטבי ולהביא לירידה בתאונות הדרכים והנפגעים. בתווך העירוני מתמקדת האכיפה בעבירות היסח דעת, זכות קדימה להולכי רגל ומיקרומוביליטי. בתווך הבינעירוני, השוטרים מתמקדים בעבירות מהירות, היסח דעת, סטייה מנתיב, עבירות רמזור ודו גלגלי. כידוע, עבירות אלו מהוות את הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים קטלניות בכבישי הארץ.

טכנולוגיה מתקדמת לאכיפה

במסגרת המבצע נעשה שימוש במכשור אכיפה דיגיטלי מתקדם, הכולל מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, אכיפה מרחוק באמצעות מצלמות, ממל"ז, דבורה ועוד. הפעילות מתבצעת בשיתוף משרד התחבורה, במסגרתה נבדקת תקינות כלי רכב בכבישים.

מבצע זה הוא אחד מיני רבים בסדרת מבצעי אכיפה ארציים ונחושים שמבצעת המשטרה בימים אלה. בשבוע שעבר, למשל, ביצעו שוטרי מרחב גלעד מבצע אכיפה ממוקד שבמסגרתו נרשמו 200 דוחות תנועה, נפסלו 14 רישיונות נהיגה והושבתו 22 כלי רכב.

מבצע 'מחויבים לחיים'

בימים אלה מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע 'מחויבים לחיים': תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל, במטרה לחזק את המשילות ולהביא לירידה משמעותית בתאונות הדרכים.

אגף התנועה במשטרת ישראל קורא לציבור הנהגים ושאר משתמשי הדרך: "סעו בבטחה, התנהלו בתבונה בדרכים. כולנו רוצים להגיע הביתה בשלום". המשטרה מדגישה כי תמשיך בפעילות האכיפה הנחושה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה.

המבצע הארצי מגיע על רקע מאבק מתמשך של המשטרה בקטל בכבישים, כאשר בחודשים האחרונים נרשמה עלייה במספר התאונות הקטלניות. האכיפה המוגברת נועדה להביא לשינוי בהתנהגות הנהגים ולחזק את תחושת המשילות בכבישי הארץ.