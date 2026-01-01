כיכר השבת
תיעוד מהזירה

15 פצועים בפיצוץ חריג בנצרת, שלושה במצב קשה | הרקע לא ברור

פיצוץ חריג שאירע הלילה בחנות בנצרת הותיר 15 פצועים, שלושה במצב קשה | המשטרה חוקרת האם מדובר במטען חבלה או פיצוץ גז • כל הפרטים (בארץ)

כוחות איחוד הצלה בזירה, הלילה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

מעט לפני חצות לילה (בין רביעי לחמישי) התקבל דיווח על פיצוץ בחנות בעיר נצרת. כוחות הצלה ומשטרה גדולים שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים האיטלקי, האנגלי והעמק 11 פצועים.

בין הפצועים גבר כבן 25 במצב קשה, בהכרה עם פגיעת הדף וגבר כבן 30 במצב בינוני עם כוויות בדרגה ב' בכ-10% מגופו ו-9 פצועים במצב קל. מהמקום פונה לבי"ח האיטלקי פצוע נוסף במצב קשה.

חוקרי המשטרה פתחו בחקירת האירוע ועד כה לא ברור מה עומד מאחורי הפיצוץ החריג, האם מדובר במטען חבלה שהוטמן במקום או ייתכן פיצוץ גז.

זירת הפיצוץ (צילום: דוברות מד"א)

במשטרה עדכנו: "לפני זמן קצר התקבל במשטרת ישראל דיווח על שמיעת פיצוץ ושריפה שפרצה בעסק בעיר נצרת. מהמקום פונו מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות. השוטרים פועלים בזירה ובודקים את נסיבות הפיצוץ. הרקע לאירוע טרם ברור".

רב רשף ששי סיגאווי מכבאות והצלה עדכן: "לוחמי האש פועלים במקום לכיבוי השריפה ומבצעים סריקות אחר לכודים במוקד השריפה ובקומות שמעל החנות". במשטרה בודקים את נסיבות הפיצוץ, הרקע לאירוע טרם ברור.

כוחות מד"א בזירה (צילום: דוברות מד"א)

משה פרץ ואחמד עומאר חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בפיצוץ במכולת בסיוע חובשים נוספים הענקנו סיוע ל12 פצועים ביניהם פצוע קשה (כבן 25) ובפצוע בינוני (כבן 30) וכל השאר מוגדרים בשלב זה קל".

פרמדיק מד"א עומר דעייף, סיפר: "כבר מהרחוב הסמוך הבחנו בעשן שחור וסמיך, כשהתקרבנו ראינו להבות שיוצאות ממבנה וכ-11 פצועים בהכרה מלאה, כאשר 4 מהם שוכבים לצד הדרך. מבניהם היה גבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא סובל מפגיעת הדף קשה וגבר כבן 30 עם כוויות בדרגה ב' בגופו.

"הענקנו לכלל הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב. מהמקום פונה לבית החולים האיטלקי פצוע נוסף שנפצע באורח קשה".

כיכר השבת
