פעילות מודיעינית ומבצעית מוכוונת של לוחמי יחידת 'חץ יהודה' במחוז ש"י הובילה היום (שני) למעצרם של שלושה חשודים בעבירות פליליות ואי התייצבות לריצוי עונש מאסר, לצד תפיסת שני כלי רכב גנובים בכפר הפלסטיני תרקומיא.

מבצע 'עוצרים באדום', שהוטמע בכלל יחידות מחוז ש"י, מכוון למעצרם של חשודים בעבירות פליליות שונות הפוגעות בביטחון וברכוש הציבור, תוך סיוע נרחב למחוזות משטרת ישראל באיתור חשודים השוהים בתחומי איו"ש. הפעילות מניבה לא אחת גם איתור כלי רכב גנובים באזור, לרבות מעצר נמלטים המתחמקים מריצוי עונשם שהושת בבית משפט.

מעצר ראשון בצומת גוש עציון

בפעילות הבוקר בכביש 60, תוך הכוונה מדויקת של רכז המודיעין ביחידה וחמ"ל רוא"ה של מחוז ש"י, אותר ונעצר בצומת גוש עציון פלסטיני בן 27 תושב דורא, הדרוש לשירות בתי הסוהר. החשוד הועבר להמשך טיפול שב"ס בהתאם.

כידוע, מרדפים אחר נמלטים ממאסר הפכו לשגרה בשטחי יהודה ושומרון בחודשים האחרונים, כאשר המשטרה משקיעה מאמצים ניכרים באיתור חשודים המנסים להתחמק מריצוי עונשם. רק לפני כשבוע דיווחנו על מעצרו של פלסטיני החשוד בגניבת רכב בירושלים וגרימת תאונה קטלנית.

שני רכבים גנובים נתפסו בתרקומיא

בהמשך הבוקר פעלו לוחמי 'חץ יהודה' בכפר הפלסטיני תרקומיא, גם שם תוך הכוונה מודיעינית מדויקת. במהלך הפעילות איתרו שני כלי רכב גנובים - האחד נגנב מאזור דרום העיר ירושלים והשני מאזור השפלה.

בנוסף נעצר פלסטיני בן 24 המתגורר במקום, החשוד בגניבת הרכבים או במעורבות בכך. החשוד הועבר על ידי לוחמי היחידה להמשך חקירתו בתחנת חברון מרחב יהודה.

מעצר שלישי בבית עווא

בשעות הצהריים נעצר על ידי הלוחמים תוך סיוע מודיעיני והכוונה של חמ"ל רוא"ה, פלסטיני בן 33 תושב בית עווא שהוכרז אמש כדרוש לחקירה על ידי תחנת המשטרה בקריית גת. החשוד מעורב על פי החשד בעבירת התפרצות וגניבת ציוד בשווי כספי רב.

החשוד שנעצר על ידי לוחמי היס"מ יועבר להמשך טיפול חקירתי במרחב לכיש של המחוז הדרומי. מקרים דומים של גניבות רכוש מתרחשים באופן תדיר, כאשר רק לפני מספר ימים דיווחנו על השבת סוס גנוב שזוהה למכירה ברשתות החברתיות.

מדוברות מחוז יהודה ושומרון נמסר: "מחוז יהודה ושומרון של משטרת ישראל על כלל יחידותיו ימשיך לפעול לשמירת ביטחון האזור, מעצרם של מעורבים בפלילים ושמירת רכושו של הציבור. יחד עם זאת, ימשיכו שוטרי המחוז לפעול כל העת ולסייע לכלל מחוזות משטרת ישראל לאיתורם של עבריינים באשר הם, מעצרם והעברתם לחקירה מתוך מטרה למצות עמם את הדין".

הדוברות הוסיפה והדגישה: "שוגה כל מעורב בפלילים המניח כי שהותו בתחומי איו"ש תהווה לו מקלט למעשיו".