תיעוד דרמטי

מלווה בירי | הלוחמים פתחו במרדף אחר גנב רכב שפגע ברכבים ונמלט • צפו

לוחמי יחידת 'יואב'  פתחו במרדף מלווה בירי, אחר חשוד שגנב רכב, עד שהובילו למעצרו | כתב אישום הוגש נגדו • צפו בתיעוד (בארץ)

צפו בתיעוד המרדף (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כשבועיים, סמוך לשעה 14:00, התקבל דיווח ב על גניבת כלי רכב מהמועצה המקומית ירוחם.

עם קבלת הדיווח, ועל פי הכוונה של מרכז השליטה במחוז הדרומי, החלו כוחות משטרה מלוחמי יחידת 'יואב' להיערך בשטח ובצירים, ולפרוס מחסומים, כשבמקביל אופנועים וניידות משטרה החלו בסריקות במטרה לאתר את הרכב הגנוב.

בסמוך לצומת חטיבת הנגב, על כביש 40, איתרו הכוחות את הרכב הגנוב בנסיעה. לאחר שסימנו לו לעצור, המשיך הנהג בנסיעה לעבר המחסום, תוך שהוא פוגע במספר רכבים שנסעו בכביש, בניסיון להימלט מהשוטרים.

במטרה לעצור את הנהג ולמנוע המשך נסיעתו, ירה אחד הלוחמים לעבר גלגלי הרכב, והנהג נעצר במקום.

בחקירה שנוהלה בתחנת דימונה עלה כי החשוד, תושב ירוחם בשנות ה 30 לחייו, נהג ברכב מבלי שהוציא רישיון נהיגה אי- פעם וכשהוא נמצא ותחת השפעת סמים.

עם סיום החקירה, הוגש בשבוע שעבר לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד החשוד. כתב האישום כולל, בין היתר, עבירות של נהיגה פוחזת המסכנת חיים, גניבת רכב, גרימת תאונה ועבירות תעבורה נוספות- באמצעות שלוחת תביעות נגב של חטיבת התביעות.

