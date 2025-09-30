כיכר השבת
רגעים היסטוריים

השוטרים עצרו את התנועה בלב 'תל אביב', והפעם, 'לכבוד התורה'

במעמד נרגש ונעלה נחנך ברוב פאר והדר בית כנסת בתחנת משטרת לב תל אביב, בהשתתפות בכירי המשטרה והרבנות |  במהלך חגיגת הכנסת ספר תורה למקום, נשאו הקהל תפילה מיוחדת להשבת החטופים | צפו בתיעוד (חדשות / משטרה) 

חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: תומר כהן)

במעמד מרגש ומרומם, ימים אחדים טרם התקדש יום הכיפורים, נחנך ברוב פאר והדר בית הכנסת של תחנת משטרת לב תל אביב, בשילוב מעמד 'הכנסת ספר תורה'.

המעמד נפתח בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, על ידי הרבנים הראשי לשעבר הרה"ג ישראל מאיר לאו, והרה"ג אברהם רוזנטל הרב הראשי באיזור.

במעמד השתתפו בכירי המשטרה, בהם: מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, מפקד מרחב ירקון תנ"צ צחי שרעבי, מת"ח לב תל אביב נצ"מ רותם וסקר, סגנו סנ"צ אבי עופר, ורב המחוז רפ"ק אליהו קב. שפעלו ללא ליאות ועמלו רבות על הקמת בית הכנסת.

התהלוכה החגיגית עברה ברחובה של העיר תל אביב בשירה וריקודים, ובשיאו קיבלו הקהל עול מלכות שמיים תוך שהם נושאים תפילה מיוחדת להשבת החטופים.

האירוע המרגש חיבר בין עולמות, ואיחד לבבות לקראת יום הדין.

חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: תומר כהן)
חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: תומר כהן)
חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: תומר כהן)
חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: תומר כהן)
חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: תומר כהן)
חנוכת בית הכנסת של תחנת לב ת"א, בשילוב הכנסת ספר תורה (צילום: שמואל גולדין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר