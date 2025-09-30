השוטרים עצרו את התנועה בלב 'תל אביב', והפעם, 'לכבוד התורה'

במעמד מרגש ומרומם, ימים אחדים טרם התקדש יום הכיפורים, נחנך ברוב פאר והדר בית הכנסת של תחנת משטרת לב תל אביב, בשילוב מעמד 'הכנסת ספר תורה'.
המעמד נפתח בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, על ידי הרבנים הראשי לשעבר הרה"ג ישראל מאיר לאו, והרה"ג אברהם רוזנטל הרב הראשי באיזור.
במעמד השתתפו בכירי המשטרה, בהם: מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, מפקד מרחב ירקון תנ"צ צחי שרעבי, מת"ח לב תל אביב נצ"מ רותם וסקר, סגנו סנ"צ אבי עופר, ורב המחוז רפ"ק אליהו קב. שפעלו ללא ליאות ועמלו רבות על הקמת בית הכנסת.
התהלוכה החגיגית עברה ברחובה של העיר תל אביב בשירה וריקודים, ובשיאו קיבלו הקהל עול מלכות שמיים תוך שהם נושאים תפילה מיוחדת להשבת החטופים.
האירוע המרגש חיבר בין עולמות, ואיחד לבבות לקראת יום הדין.
