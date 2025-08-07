כיכר השבת
המלחמה בפשיעה הערבית

סיגריות, ביגוד ושורת מוצרים מזויפים בשווי כ-4 מיליון ש"ח אותרו בברטעה

סחורה גנובה בשווי מוערך של כ-4 מיליון ש״ח, דו״חות תנועה ורכב גנוב | סיקור המבצע המיוחד של כוחות הביטחון אתמול בברטעה שביהודה ושומרון (חדשות משטרה)

המבצע בברטעה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ש״י יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש, כוחות צה״ל מחטיבת ׳מנשה׳, פקחי רט״ג ונציגי הפדרציה, ביצעו אתמול (רביעי) מבצע רחב היקף בכפר ברטעה שבשטחי יהודה ושומרון, שכלל אכיפה כלכלית, תנועה ופלילית מקיפה.

במסגרת המבצע, פשטו הכוחות על עסקים ומחסנים במקום, ואיתרו סחורות מזויפות, בהן סיגריות ובגדי מותגים, בשווי מוערך של כ-4 מיליון ש״ח.

במהלך המבצע נעצרו 3 חשודים. במקביל, איתרו הכוחות 6 ״משטובות״ (רכבים שהורדו מהכביש) ורכב גנוב.

בנוסף, בוצעה אכיפה מקיפה בתחום התנועה, במסגרתה נרשמו 24 דו״חות תנועה בגין עבירות חמורות, לרבות איסורי שימוש ברכב, חגורה ואי תקינות רכב.

המבצע בברטעה (צילום: דוברות המשטרה)
המבצע בברטעה (צילום: דוברות המשטרה)
המבצע בברטעה (צילום: דוברות המשטרה)

