שוטרי מחוז ש״י יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש, כוחות צה״ל מחטיבת ׳מנשה׳, פקחי רט״ג ונציגי הפדרציה, ביצעו אתמול (רביעי) מבצע רחב היקף בכפר ברטעה שבשטחי יהודה ושומרון, שכלל אכיפה כלכלית, תנועה ופלילית מקיפה.
במסגרת המבצע, פשטו הכוחות על עסקים ומחסנים במקום, ואיתרו סחורות מזויפות, בהן סיגריות ובגדי מותגים, בשווי מוערך של כ-4 מיליון ש״ח.
במהלך המבצע נעצרו 3 חשודים. במקביל, איתרו הכוחות 6 ״משטובות״ (רכבים שהורדו מהכביש) ורכב גנוב.
בנוסף, בוצעה אכיפה מקיפה בתחום התנועה, במסגרתה נרשמו 24 דו״חות תנועה בגין עבירות חמורות, לרבות איסורי שימוש ברכב, חגורה ואי תקינות רכב.
