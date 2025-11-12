פגע וברח, אחרי כמה שעות הנהג התייצב בתחנת המשטרה: "זה אני!"

נהג רכב מצפון הארץ, שסטה ממסלול הנסיעה בכביש והתנגש ברוכב אופניים, שנפצע בינוני, ברח מיד לאחר הפגיעה בניגוד לחוק. בהמשך הסגיר עצמו לידי המשטרה. כך נמסר היום (רביעי)

התאונה התרחשה ביום שני השבוע, סמוך לשעה 7:00 בבוקר. הנהג, שנסע ברכב פרטי, התנגש ברוכב אופניים בכביש סמוך למפל סער על ציר 99.

התאונה התרחשה לאחר שהנהג, בן 21 תושב עין קניה, כפר דרוזי במורדות הר החרמון, סטה ממסלול נסיעתו ממערב למזרח, ופגע ברוכב האופניים.

הרוכב נפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. מיד לאחר מכן, הנהג עזב את המקום מבלי להעניק סיוע או למסור פרטים בניגוד לחוק.

חוקרי ובוחני התנועה של מרחב כנרת הגיעו לזירה, אספו ממצאים ובמהלך סריקות אותרה מראה של הרכב הפוגע.

פעילות חקירה משולבת של בוחני התנועה ושוטרי המחוז הצפוני הביאו לכך שהחוקרים הגיעו לזהותו של הנהג הפוגע.

במקביל הוא הסגיר את עצמו לתחנת המשטרה כעבור מספר שעות. בהמשך. בעזרת שימוש באמצעים טכנולוגיים, הרכב אותר נטוש בשטח פתוח סמוך לעין קניה.

הנהג נחקר, נערך לו שימוע ורשיונו נפסל ל-60 יום. בהתאם לממצאי החקירה הובא החשוד בפני בית המשפט ששחרר אותו למעצר בית של 15 ימים והחקירה נמשכת.

"משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות "פגע וברח" ותמשיך לפעול בנחישות נגד נהגים המפקירים נפגעים בזירה, למען ביטחון הציבור ואכיפת החוק", נמסר מהמשטרה.

ממד"א נמסר: "בשעה 06:59 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן, על רוכב אופניים שנפגע מרכב בכביש 99 סמוך לחניון מפל סער. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח זיו, גבר בן 38 במצב בינוני, עם חבלות בחזה ובגפיים".