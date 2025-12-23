כיכר השבת
הזוי: ילדים גנבו רכב - והתנגשו בבית לאחר מרדף משטרתי | צפו

שלושה ילדים מאוהיו עוררו מרדף משטרתי, כאשר נהגו ברכב שדווח כגנוב | לאחר שהתנגשו בבית סמוך, השלושה, בגילאים 8, 11 ו‑12, נמלטו ברגל, אך נלכדו במהרה | לפי דוח המשטרה, הילדים למדו לגנוב רכבים מצפייה בסרטוני יוטיוב (בעולם)

מעצר הילדים (צילום: Newburgh Heights Police Department)

שלושה ילדים מאוהיו עוררו מרדף משטרתי, כאשר נהגו ברכב שדווח כגנוב.

המרדף החל כאשר מערכת קריאת לוחיות רישוי זיהתה מכונית מאזדה 3 שדווחה כגנובה נוהגת ברחובות. כאשר שוטר ניסה לעצור את הרכב, הנהג ברח מהמקום. השוטר החל לדלוק אחריו.

המרדף הסתיים כשהרכב התנגש בבית סמוך. השלושה, בגילאים 8, 11 ו‑12, ניסו להימלט ברגל, אך נלכדו במהרה. הבית ספג נזק קל בלבד.

צילומי מצלמות הגוף של הראו שני ילדים עומדים ליד מה שנראה כמוסך, כאשר השוטר דורש מהם לשכב על הקרקע. הילד השלישי נצפה מרוחק, ונע לעבר חבריו לאחר שהשוטר הורה לו לעשות זאת.

בסרטון ניתן לשמוע את הילדים רועדים מפחד, כאשר אחד מהם ביקש שהשוטר יתקשר לאמו, ואחד נוסף שאל אם הם הולכים לכלא.

כאשר נחקרו על ידי הרשויות, סיפרו הילדים כי הלכו לחנות, וכשראו את הרכב "לא יכלו להתאפק" ולקחו אותו. אחד מהם אמר כי "משהו פשוט עבר עליי ולא יכולתי לשלוט בזה, הייתי חייב לקחת את הרכב". לפי דוח המשטרה, הילדים למדו לגנוב רכבים מצפייה בסרטוני יוטיוב.

בסופו של דבר, השלושה שוחררו בחזרה למשפחותיהם.


