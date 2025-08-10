כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו לאחר חצות לילה (בין שבת לראשון) לרחוב אבן גבירול באשדוד, שם דווח על זריקת רימון לעבר חצר בית.

כוחות ההצלה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים אסותא באשדוד, 4 פצועות, בהם: נערה כבת 16 במצב קשה עם פציעה משמעותית בגפיים, ופציעות מרסיסים, ו- 3 פצועות נוספות במצב בינוני, נערה כבת 17 עם פצעי רסיסים בגפיים, צעירה כבת 21 עם פצעי רסיסים בגפיים, וצעירה בת 23 עם פצעי רסיסים באגן.

טל פלקס פראמדיק איחוד הצלה והחובשים משה ויצמן וגבריאל מומקו מאיחוד הצלה מסרו: "מדובר בשריפה שפרצה, סיפרנו לנו כי נשמע פיצוץ טרם השריפה, הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע לארבע נפגעות בניהן אחת במצב קשה, נפגעת נוספת במצב בינוני ושתי נפגעות קל עד בינוני".

פאראמדיקית מד"א נועה שחם סיפרה: "הגענו מהר למקום וראינו מחוץ למבנה ארבע נערות וצעירות פצועות כשהן בהכרה מלאה, הן סבלו מפציעות רסיסים והדף, נערה כבת 16 סבלה מפציעה משמעותית בגפיים התחתונות ומפצעי רסיסים בכל הגוף, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב.

"שלוש הפצועות הנוספות סבלו גם הן מפצעי רסיסים והדף, לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח פינינו אותן לבית החולים כשמצבן מוגדר בינוני ויציב".

במשטרה פתחו בחקירת האירוע וציינו כי מפקד מרחב לכיש, נצ״מ רועי ולדמן, הגיע לזירת האירוע וקיים הערכת מצב, יחד עם סגל הפיקוד של משטרת אשדוד והכוחות בשטח, במהלכה הטיל את חקירת האירוע על היחידה המרכזית של מרחב לכיש והנחה על פעולות חקירה נחושות במטרה להתחקות אחר זהות החשודים.