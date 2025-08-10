כיכר השבת
הרקע פלילי

ארבע צעירות נפצעו מזריקת רימון לעבר בית בעיר אשדוד, אחת מהן במצב קשה

רימון רסס הושלך לעבר בית בעיר אשדוד | ארבע צעירות נפצעו, אחת במצב קשה | הרקע לאירוע - פלילי | מפקד מרחב לכיש הטיל את חקירת האירוע על היחידה המרכזית (חדשות)

זירה שנפגעה מרימון רסס. ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו לאחר חצות לילה (בין שבת לראשון) לרחוב אבן גבירול באשדוד, שם דווח על זריקת רימון לעבר חצר בית.

כוחות ההצלה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים אסותא באשדוד, 4 פצועות, בהם: נערה כבת 16 במצב קשה עם פציעה משמעותית בגפיים, ופציעות מרסיסים, ו- 3 פצועות נוספות במצב בינוני, נערה כבת 17 עם פצעי רסיסים בגפיים, צעירה כבת 21 עם פצעי רסיסים בגפיים, וצעירה בת 23 עם פצעי רסיסים באגן.

טל פלקס פראמדיק איחוד הצלה והחובשים משה ויצמן וגבריאל מומקו מאיחוד הצלה מסרו: "מדובר בשריפה שפרצה, סיפרנו לנו כי נשמע פיצוץ טרם השריפה, הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע לארבע נפגעות בניהן אחת במצב קשה, נפגעת נוספת במצב בינוני ושתי נפגעות קל עד בינוני".

פאראמדיקית מד"א נועה שחם סיפרה: "הגענו מהר למקום וראינו מחוץ למבנה ארבע נערות וצעירות פצועות כשהן בהכרה מלאה, הן סבלו מפציעות רסיסים והדף, נערה כבת 16 סבלה מפציעה משמעותית בגפיים התחתונות ומפצעי רסיסים בכל הגוף, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב.

"שלוש הפצועות הנוספות סבלו גם הן מפצעי רסיסים והדף, לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח פינינו אותן לבית החולים כשמצבן מוגדר בינוני ויציב".

במשטרה פתחו בחקירת האירוע וציינו כי מפקד מרחב לכיש, נצ״מ רועי ולדמן, הגיע לזירת האירוע וקיים הערכת מצב, יחד עם סגל הפיקוד של משטרת אשדוד והכוחות בשטח, במהלכה הטיל את חקירת האירוע על היחידה המרכזית של מרחב לכיש והנחה על פעולות חקירה נחושות במטרה להתחקות אחר זהות החשודים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר