בסוף השבוע האחרון הוגש כתב אישום נגד גבר בן 37 תושב באר שבע בגין פריצה לדירה זמנית של מפונים שביתם בתל אביב נפגע מטיל במלחמה עם איראן. שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו את החשוד לפני כשבועיים, זמן קצר לאחר שעל פי החשד פרץ לדירה הזמנית. ברשותו נתפס רכוש מהדירה, שהוחזר לבעליו.

בתאריך 30.7.25 בשעות אחר הצהריים, התקבל דיווח על פריצה לדירה זמנית של משפחה שפונתה למקום לאחר שביתם נפגע בימי מתקפת "עם כלביא". שוטרי תחנת לב ת"א הגיעו למקום עם קבלת הקריאה, החלו בפעולות חקירה מהירות והתחקו אחר עקבותיו של הפורץ, בזמן שביצע קניות בכרטיסי אשראי שנגנבו מהדירה. עוד עלה בחקירה כי מהמקום נגנבו אופניים חשמליים ותכשיטים.

השוטרים התחקו אחר עקבותיו של הפורץ, בזמן שביצע קניות בכרטיסי אשראי שנגנבו מהדירה. בעת איסוף הראיות, הבחינו בו רוכב על אופניים שנגנבו מהדירה. בחיפוש שנערך ברשותו נתפסו תכשיטים ייחודיים השייכים למשפחת המפונים, והרכוש הוחזר לבעליו.

מכתב האישום שהוגש נגדו עולה כי על פי החשד, החשוד גנב את המפתח לחדר בעת שהמשפחה שהתה בחוף סמוך, ובאמצעותו נכנס לדירה. עוד עלה כי החשוד ביצע 11 עסקאות בכרטיסי האשראי שנגנבו, ורכש מוצרים באלפי שקלים.

מעצרו הוארך מעת לעת, ובסוף השבוע האחרון הוגש נגדו, על ידי יחידת התביעות של מחוז תל אביב, כתב אישום בעבירות של התפרצות לדירה, גניבה, ושימוש באמצעי תשלום שלא בהסכמת המשלם בנסיבות מחמירות. עם הגשת כתב האישום, ביקשה המשטרה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.