דובר המשטרה התיר לפרסם כי רס"מ ניב פרץ ז"ל הוא השוטר שנפל בעת מילוי תפקידו במהלך קרב יריות בפעילות מבצעית לאיתור אמצעי לחימה במעלה עירון- זלפה.

רס"מ ניב פרץ ז"ל, בן 29 במותו, שימש כבלש בתחנת אום אל פאחם והותיר אחריו הורים, אח ואחות. אביו, מרדכי פרץ, משמש כגבאי של האדמו״ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה.

מפכ״ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, התייחס לתקרית הירי ונפילת השוטר ואמר: "אנו מרכינים ראש עם מותו של הבלש רס"מ ניב פרץ ז״ל, שנפל בעת מילוי תפקידו במהלך פעילות מבצעית. אני וכל משטרת ישראל מחבקים את המשפחה בשעתה הקשה ונלווה אותה לעד.

"זהו אירוע מצער וכואב. רס"מ פרץ ז"ל פעל בנחישות ובגבורה במסגרת פעילות מבצעית יזומה לסיכול עסקת אמל"ח ומצא את מותו תוך חתירה למגע.

שוטר נורה למוות בקרב יריות מול סוחרי נשק במעלה עירון קובי רוזן | 06:45

"משטרת ישראל שילמה הלילה מחיר יקר מנשוא. אנו נמשיך לעשות כל שלאל ידינו במלחמת החורמה נגד אירועי הפשיעה בחברה הערבית בפרט והפשיעה בכלל".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר הבוקר: "צער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על הירצחו של השוטר, ניב פרץ ז"ל, שנפל בעת מילוי תפקידו לאחר שנורה למוות ע"י עבריינים שפלים פורעי חוק במהלך פעילות משטרתית באזור מעלה עירון.

"ניב הקריב את חייו למען ביטחון אזרחי ישראל, וגבורתו לא תישכח. עם ישראל כולו כואב את לכתו ומחזק את ידי משפחתו היקרה בשעה קשה זו.

"לעבריינים ולפושעים - דעו: דמו של שוטר לא יהיה הפקר. נרדוף אתכם עד חורמה, נבוא חשבון עד הסוף, והחוק יגיע אליכם בכל מקום שתנסו להסתתר".

דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, עדכן מוקדם יותר: "הלילה, מעט אחרי השעה 22:00, צוות בילוש מתחנת אום אל-פחם פעל באזור ואדי ערה, על פי מידע מודיעיני במסגרת פעילות שמשטרת ישראל מבצעת נגד חוליות שסוחרות בכלי נשק באזור ואדי ערה.

"צוות הבילוש זיהה את כלי הנשק, חתר למגע על מנת לתפוס את החוליה ולתפוס את כלי הנשק. במהלך חתירה למגע התפתח קרב יריות שבמהלכו נורה אחד הבלשים. לצערנו הרב, נקבע מותו בבית החולים".

דובר המשטרה הוסיף: "משטרת ישראל כולה מחבקת את המשפחה. בשלב הזה היא עסוקה עם כוחות רבים ממחוז חוף שפועלים על מנת לאתר את החוליה ולהביא למעצרה".